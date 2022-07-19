Эксперты оценили потери иностранных ретейлеров одежды после ухода из России

Покинув российский рынок, иностранные ретейлеры одежды рискуют потерять около 800 млн долларов. Об этом, ссылаясь на представителей аудиторских компаний, сообщает «Коммерсант».

К примеру, H&M, о предстоящем уходе которой стало известно накануне, уже сообщила о списании 190 млн долларов. Более серьезные потери ожидают испанскую Inditex, представляющую Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Pull & Bear, — ей грозят убытки в размере до 300 млн долларов. Японская Uniqlo и французская Decathlon могут потерять около 150–170 млн.

Таким образом, подсчитали специалисты, общие потери компаний при уходе из России могут достигнуть 760–800 млн долларов. Причем, рассказал один из собеседников издания, это далеко не максимальная сумма. К примеру, убытки ретейлеров значительно повысятся, если они не распродадут остатки товаров и не смогут разорвать контракты с арендодателями в свою пользу.

Так, с мая до середины июля владельцы торговых площадок подали на такие компании около 30 исков, общая сумма которых достигает 2,3 млрд рублей.

Многие компании заявили об уходе с российского рынка либо приостановке деятельности в связи с проведением спецоперации на Украине. О ее начале 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.