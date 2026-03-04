Эксперты оценили последствия ближневосточного конфликта для России

Обострение ситуации на Ближнем Востоке затронет интересы России в самых разных сферах – от цен на нефть и логистики до глобальной перестройки миропорядка. Опрошенные изданием «Время Н» эксперты выделили ключевые факторы влияния текущего кризиса на страну.

Социолог Александр Прудник сравнивает регион с «пороховой бочкой», какой в начале XX века были Балканы. По его мнению, сейчас за спинами участников конфликта стоят интересы мировых держав, а сама кампания запустила процесс переформатирования глобальной системы. При этом эксперт полагает, что конфликт разрешится без прямого участия Москвы.

Экономический аспект затронул депутат Заксобрания Нижегородской области Рустам Досаев. Он отметил, что Иран – один из лидеров по поставкам энергоносителей, и рост цен на нефть выгоден для российского бюджета. Однако у этой ситуации есть и обратная сторона: «с ростом мировых цен на нефть, дорожает логистика – перевозка одной единицы груза на тонну мазута или нефти становится дороже».

Политический обозреватель Сергей Кочеров считает, что с военно-политической точки зрения Россия получает преимущество из-за отвлечения сил США на Иран. «Россия получает от этого выигрыш в том плане, что киевские ПВО становятся все более и более беззащитными», – отметил он.

Кроме того, по мнению Кочерова, если руководство США «увязнет» в ближневосточной войне, России это даст определенный карт-бланш.

В то же время эксперты призывают к осторожности в экономических прогнозах. «Полагаться на то, что цены на нефть будут высокими протяжением долгого времени, я бы не стал. Вслед за их скачком рано или поздно последует падение», – подытожил Сергей Кочеров.