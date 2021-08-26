Эксперты оценили готовность жителей Татарстана голосовать на выборах в Госдуму

На предстоящих выборах депутатов Государственной Думы России планируют проголосовать 76,7% жителей Татарстана. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение — Татарстан». Соответствующие данные прокомментировали республиканские и российские эксперты.

Декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ кандидат социологических наук Леонид Толчинский заметил: «Республика относится к регионам, где очень сильный внутренний мобилизационный механизм. Основа его работы и в устойчиво высоком рейтинге местной власти, и в ментальности проживающих на территории людей, и в сильном административном контроле над ситуацией».

Известный медиадеятель не увидел симптомов снижения электорального потенциала в Татарстане, хотя, по его мнению, снижению явки будет способствовать заметный рост городского населения и омоложение республики за счет миграции из других регионов. Должен повлиять и фактор продолжающейся пандемии коронавируса, предположил он.

«Но планка в 75% явки от числа избирателей пока вполне реальна», — уверен Толчинский. Вместе с тем он предупредил, что не стоит обольщаться данными социологов об общей удовлетворенности граждан ситуацией (об этом заявили две трети респондентов).

Руководитель исследовательского агентства Антон Глухов в свою очередь обратил внимание на ограниченность возможностей классических опросов общественного мнения. Он упомянул и «спираль молчания», когда респондент опасается давать честные ответы, и частое нежелание экономически активных граждан участвовать в опросах.

Независимо от этого аспекта, специалист отметил: «Мое личное мнение — гонка за высокими цифрами явки на выборах различного уровня не имеет того смысла, который в нее принято вкладывать». Вместе с тем он согласился, что «народ в Татарстане в вопросах волеизъявления выглядит организованным». По его мнению, «на это влияет сложившаяся традиция, основанная на культурных особенностях, и некоторая обособленность региона».

В целом аналитик убежден, что общероссийская явка на выборах соответствует явке в ряде развитых европейских стран. И слишком низкую, и слишком высокую степень участия в выборах он счел достаточно опасными симптомами.

«Голосование — это показатель активности общественной жизни, который воспитывает патриотизм в подрастающем поколении. Мы должны стать достойным примером для подрастающего поколения. <…> Важно понимать, что чем выше будет явка, тем меньше шансов оказать воздействие на результат выборов», — подчеркнул предприниматель из Чечни Мухаммед Юсупов.

Доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук КФУ и член Российской ассоциации политических наук кандидат политических наук Зоя Силаева увидела в результатах опроса свидетельство высокого уровня как политической, так и правовой культуры. «Доверие властям Татарстана — это одна из составляющих традиционно высокой явки на выборы, но не запредельной, как в ряде регионов, потому что является отражением реального интереса к политическим процессам», — сказала она.

«Татарстанцы понимают всю ценность избирательного процесса и поэтому проявляют активную политическую позицию, что выражается в традиционно высокой явке», — уверена политолог.

Доцент же кафедры политологии Виктор Сидоров разглядел в готовности татарстанцев голосовать не только доверие к политической системе, но и заинтересованность в победе «своих» партий. «И если в футболе помочь команде можно громко поддерживаю ее на стадионе, то на выборах необходимо прийти и проголосовать. Высокие проценты явки говорят нам о том, что „матч интересный“!» — заявил он.