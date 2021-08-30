Эксперты оценили экономические последствия новых соцвыплат в России

Инициированные Президентом РФ Владимиром Путиным новые социальные выплаты увеличат стоимость антикризисных бюджетных мер относительно ВВП страны на 9%. Это следует из аналитического комментария «Новые социальные выплаты — заметное увеличение антикризисных расходов в России» агентства АКРА, сообщает агентство «Прайм».

«Без учета действия автоматических бюджетных стабилизаторов государство за полтора года запланировало потратить (и по большей части потратило) на антикризисные цели порядка 5 трлн рублей, или около 4,7% ВВП 2020 года. Анонсированные меры приведут к увеличению показателя на 9%», — отмечают аналитики агентства.

При этом Россия по-прежнему будет находиться в середине спектра развивающихся стран по объему антикризисных бюджетных стимулов во время пандемии. Новые выплаты в сумме должны обойтись в 450–500 млрд рублей.

В результате анонсированных мер годовые номинальные располагаемые доходы населения вырастут на 0,8–0,9% (на 0,6–0,9% в реальном выражении). У непосредственных получателей выплат они увеличатся более чем на 5%. «В результате произойдет краткосрочное снижение неравенства по доходам <…>», — констатируют специалисты.

Кроме того, показатели сбалансированности федерального бюджета ухудшатся на 0,4% ВВП по сравнению со сценарием без выплат, хотя этот процесс не станет критичным из-за заметных дополнительных доходов, включая нефтегазовые. Также незначительно увеличится инфляция — цены вырастут на рынках со слабоэластичным предложением.

Помимо этого, основным последствием социальных выплат окажется появление краткосрочного стимула для экономической активности. ВВП дополнительно вырастет на 0–0,25%. Однако, уточняют эксперты, «эффект этот будет распределен между 2021 и 2022 годами».

В августе власти страны выделили дополнительные средства на выплаты малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Позднее Президент РФ анонсировал единовременные выплаты российским пенсионерам (в размере 10 тыс. рублей), а также военнослужащим и правоохранителям (по 15 тыс.).