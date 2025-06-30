Эксперт оценил эффективность биометрии в борьбе с телефонным мошенничеством

Директор департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров прокомментировал инициативу о создании биометрической базы данных мошенников, которая должна стать частью комплекса антимошеннических мер, запланированных к запуску в январе 2026 года. Его слова приводит RT.

По его мнению, реализация этой идеи повысит эффективность в идентификации преступников, особенно благодаря участию таких структур как МВД, Минцифры, Роскомнадзор и Центробанк. Он также отметил, что применение искусственного интеллекта для анализа телеком-данных и блокировки звонков позволит быстрее реагировать на потенциальные угрозы.

В то же время эксперт подчеркнул, что предложенных мер будет недостаточно для полноценной борьбы с транснациональной киберпреступностью. По его словам, хотя технология распознавания голосов действительно способна помочь в блокировке звонков и установлении личности, это малоэффективно против мошенников, действующих из-за рубежа. Особенно это касается случаев, когда используется сгенерированный ИИ голос, с которым пока неясно, как работать в правовом поле.

Бедеров обратил внимание и на другую проблему – отсутствие биометрических следов при большинстве интернет-преступлений, таких как фишинг или создание фальшивых сайтов. Он отметил, что инфраструктура подобных атак – от сим-банков до фальшивых компаний и аккаунтов – зачастую разворачивается на территории самой России. В связи с этим он выразил уверенность в необходимости создания централизованной системы криминалистической идентификации в цифровом пространстве, которая позволила бы оперативно отслеживать и анализировать следы преступной деятельности в Сети.