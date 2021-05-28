Эксперты объяснят татарстанцам, как защитить имущественные права ребенка

1 июня в Татарстане откроется горячая линия, посвященная защите имущественных прав несовершеннолетних, а также будет проведен прямой эфир в Instagram. На вопросы жителей республики ответят специалисты Управления Росреестра по РТ и Кадастровой палаты, сообщает пресс-служба управления.

Зрители трансляции и обратившиеся на горячую линию смогут узнать, как оформить недвижимость или ее часть на несовершеннолетнего, как приобретать, обменивать либо дарить такие объекты. Их проконсультируют по документам, необходимым для регистрации и кадастрового учета жилья, а также объяснят, как проверить недвижимое имущество перед покупкой.

Мероприятия приурочены к Международному дню защиты детей. Горячая линия по номеру 255-25-71 будет работать с 10 утра до полудня, прямой эфир Росреестра и Гильдии риелторов начнется в 14.00.

«Важно знать, что детские права охраняются законом, поэтому при проведении сделок с недвижимостью следует максимально обезопасить себя от рисков и тщательно проверять все документы, — предупредили в пресс-службе Управления Росреестра по РТ. — Во время прямого эфира вы можете задать вопросы по своей конкретной ситуации».