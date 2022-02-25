Эксперты объяснят, кому и для чего нужны фейки вокруг действий России в Донбассе

Сегодня в 10.00 в YouTube пройдет стрим, посвященный действиям России в Донбассе. Эксперты объяснят, с чем связан поток дезинформации при освещении данных событий.

«Чего добиваются авторы таких вбросов? Их цель — формирование образа государства-агрессора, нарушающего нормы международного права и ставящего под угрозу жизни мирных жителей Украины», — отмечают специалисты.

На трансляции выступят руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по борьбе с фейками, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич и директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Присоединиться к стриму можно по ссылке.