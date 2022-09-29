Эксперты объяснили, подлежат ли частичной мобилизации служившие в других странах россияне

Граждане России, служившие в армии другой страны, могут быть призваны в рамках частичной мобилизации, сообщается в телеграм-канале портала «Объясняем.рф». Кроме того, мобилизованы могут быть россияне, состоящие в запасе Вооруженных сил (ВС) РФ и имеющие военно-учетную специальность.

Напомним, что портал «Объясняем.рф» еще в марте запустило российское Правительство, чтобы отвечать на волнующие россиян вопросы и опровергать фейковую информацию.

Частичную мобилизацию Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября, в ходе нее призвать для службы в зоне спецоперации на Украине планируется в общей сложности 300 тыс. резервистов.