Эксперты объяснили, почему спрос на нефть в 2024 году может стать рекордным

Мировой спрос на нефть в 2024 году может стать рекордным. По словам аналитика «Финама» Николая Дудченко, динамика спроса на «черное золото» будет во многом зависеть от действий стран ОПЕК+: будут ли они продолжать добровольно сокращать добычу природного ресурса.

Также на спрос повлияют и США, которые в данный момент активно наращивают добычу. Эксперт объяснил, что Америка такими действиями может сбалансировать рынок нефти, став заменой странам ОПЕК+, но ее запасы тоже небезграничны.

«Кстати, США уже сейчас начинают вновь постепенно пополнять запасы. Общий объем закупки уже составляет 11 млн баррелей», - цитирует Дудченко ТАСС.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков, в свою очередь, дает такой прогноз: после первого квартала 2024-го мировой спрос будет стабильным. Он считает, что страны ОПЕК+ не будут сокращать добычу, так как ожидается сезонный спрос. А вот потом мы можем столкнуться с дефицитом 0,9 млн баррелей в сутки, но это незначительно по сравнению с предыдущим годом.

Тем временем начальник дирекции мировых рынков департамента по аналитике в нефтегазовой отрасли Аналитического центра ТЭК Алмаз Ихсанов считает, что на рост спроса повлияют темпы роста экономики Китая. Он подчеркнул, что именно высокий спрос в КНР привел нефтяной рынок к дефициту в 3 и 4 квартале прошлого года.