Эксперты объяснили, почему цены на гаражи в Челнах достигают 19 млн рублей

Цены на гаражи в Набережных Челнах стартуют от 30 тысяч рублей за небольшие помещения и достигают 19 млн за капитально обустроенные.

Как объяснила председатель гаражно-строительного кооператива (ГСК) «Гренада» Екатерина Ермакова стоимость такого объекта недвижимости зависит от многих факторов. Среди них: размер площади (порой гаражи достигают 47 кв. м.), высота помещения (от 2 м до 3 м) и от условий в самом гараже (некоторые продают с капремонтом, с плиткой на полу и утеплённые), цитируют спикера «Челнинские известия».

Также на стоимость гаража влияет наличие электрики и ее состояние, наличие погреба, смотровой ямы, рассказывает председатель ГСК «Вымпел» Сергей Лупанчук.

Еще немаловажный фактор: устройство в самом кооперативе, а именно наличие охраны и видеонаблюдения. Плюс стоит учитывать, что гаражи, как и любая недвижимость, дорожают с каждым годом на размер инфляции, отмечает председатель ГСК «Чайка» Николай Романов.