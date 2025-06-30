Эксперты объяснили, как молодежь трансформирует российское общество и рынок труда

В России 28 июня отметили День молодежи. В стране проводится последовательная государственная политика, направленная на раскрытие потенциала нового поколения и создание условий для их профессионального роста. Участники «Экспертного Клуба» обсудили, какие компетенции и ценности помогают молодежи адаптироваться к современным экономическим реалиям, как взросление нового поколения влияет на общественные процессы, а также какие профессии сегодня наиболее востребованы у молодых людей в регионах.

Руководитель Татарстанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов отметил, что государство создает необходимые условия для самореализации молодежи, а проекты вроде «Россия – страна возможностей» и «Большая перемена» становятся стартовой площадкой для талантливых ребят.

«Современная молодежь обладает уникальным набором компетенций, которые помогают ей успешно интегрироваться в современную экономику. Это прежде всего гибкость мышления, умение быстро адаптироваться к новым условиям, креативность и инновационность», – добавил Руслан Шигабуддинов.

Он также подчеркнул, что для молодежи важны справедливость, открытость, ответственность и стремление к саморазвитию. Комментируя влияние нового поколения на общество, Шигабуддинов отметил, что оно приносит свежие идеи и меняет подходы к работе, что отражается на социально-экономическом развитии страны. В числе наиболее востребованных направлений в регионе он назвал IT, инженерные и креативные специальности, а также экологию и устойчивое развитие.

Профессор кафедры общей и этнической социологии, заместитель директора по научной детальности Института социально-философских наук КФУ Мария Ефлова подчеркнула, что современная молодежь – это активное, творческое и осознанное поколение. По ее словам, молодые люди демонстрируют разнообразие и креативность в повседневных практиках, а взросление в цифровую эпоху сформировало у них высокую цифровую грамотность.

«Поколение Z характеризуется высокой цифровой грамотностью и компетентностью, а также гибкостью, которая проявляется в готовности менять профессиональные треки достаточно часто и безбоязненно. Молодым людям присущ индивидуализм, но также и некоторая несамостоятельность, выраженная потребность получать поддержку со стороны института семьи. Важно отметить, ребята стремятся к балансу между работой и личной жизнью», – поделилась Ефлова.

Член Общественной Палаты РФ от Республики Татарстан, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова отметила, что современная молодежь играет важную роль не только в социально-экономическом развитии страны, но и в формировании рынка труда. По ее словам, на фоне низкого уровня безработицы и активной конкуренции за кадры работодатели все чаще разрабатывают новые стратегии привлечения молодых специалистов, расширяя географию найма и развивая HR-бренд.

«Особенно заметен рост интереса к сферам, традиционно ориентированным на молодежь, – это сферы красоты, здоровья, сферы услуг и студенческих стажировок, что свидетельствует о высокой мобильности и стремлении молодых к профессиональному росту. В то же время увеличивающееся количество новых резюме и заявок на вакансии говорит о том, что сами соискатели активно мониторят рынок, выбирая наиболее привлекательные условия», – добавила она.

Для дальнейшего развития она считает необходимым выстраивать прочные связи между системой образования и бизнесом, чтобы учащиеся вузов и колледжей уже на этапе обучения знакомились с профессиональной средой. Это, по ее мнению, поможет сократить период адаптации и повысить качество подготовки кадров.

Депутат Казанской городской Думы, директор сети фитнес-клубов «Maximus», член генерального совета партии «Единая Россия» Марсель Шарапов заявил, что День молодежи в России подчеркивает значимость государственной политики, направленной на поддержку нового поколения. По его словам, именно молодежь является движущей силой социального и экономического прогресса.

Он подчеркнул, что современные молодые люди обладают высоким уровнем цифровой грамотности, креативностью, умеют работать в команде, отличаются социальной ответственностью и гибкостью – эти качества делают их востребованными на рынке труда. По мере взросления молодежи общество трансформируется: меняются ценности, формы занятости, растет гражданская активность.

Среди популярных у молодежи профессий он выделил IT, маркетинг, экологию, медицину и креативные индустрии. По мнению Шарапова, такие компетенции и интересы молодого поколения требуют поддержки и развития, что и делают государственные инициативы.