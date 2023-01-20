Эксперты объяснили, чем для Татарстана важен закон о выдаче ВНЖ иностранным инвесторам

Правительство России упростило порядок выдачи вида на жительство (ВНЖ) в России иностранным инвесторам. Рассчитывать на эту меру поддержки могут инвесторы, которые в течение трех лет до подачи заявления вложили в социально значимые региональные проекты минимум 15 млн рублей или 30 млн рублей в российскую компанию. Татарстану это нововведение позволит укрепить отношения с теми, кто всерьез и надолго пришел в регион развивать бизнес и социально значимые проекты, отмечает член комитета Госдумы по защите конкуренции, член Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Айдар Метшин. Своим мнением он поделился на площадке экспертного клуба.

«Татарстан традиционно является привлекательным для привлечения инвестиций в таких сферах экономики республики как, нефтедобыча, нефтехимия и машиностроение», – отметил Метшин, добавив, что на этот год в РТ запланированы крупные международные мероприятия, которые привлекут в республику новых инвесторов. Среди таких событий он выделил татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности, XIV Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KAZANSUMMIT 2023», татарстанский нефтегазохимический форум и другие.

Упрощенная выдача ВНЖ иностранным инвесторам особенно важна на фоне того, что из России ушли по известным причинам многие иностранные капиталы и компании, отмечает гендиректор ООО «Таймас-групп» Динар Минахметов. «Сйчас нам интересно не просто привлекать финансы из других стран в бюджет России, но и использовать опыт ведения бизнеса иностранными компаниями, а также технологии создания новых продуктов в нашей стране. Плюс, привлечение зарубежных инвесторов в разные сектора экономики поможет обогатить рынок труда, обеспечив людей работой и достойным уровнем зарплат», – добавил он.

При этом он подчеркнул, что «раздавать всем гражданство направо и налево – не совсем хорошая идея», так как это может привести к привлечению в страну «недоброжелателей». Поэтому важно, чтобы выдача ВНЖ ограничивалась не только суммой вложений, но и сроками и результатами работы инвесторов, считает Минахметов.

При этом кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин отмечает, что требования РФ снижены по сравнению с другими странами для достижения большей инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности. «Это должно послужить сигналом для среднего и крупного иностранного бизнеса к увеличению своего присутствия в России», – убежден он.

Среди выгод инвестирования в Россию он назвал мягкое налогообложение, вакансии на рынке труда (особенно IT-специальности) и другие.

«Привлечение инвестиций, в том числе иностранных, является одним из приоритетов программы экономического развития страны, – отмечает председатель комиссии по вопросам экономики Общественной палаты РТ Айрат Гимадутдинов. – <…> Одним из важных критериев для получения преференций иностранцами должно стать не просто внесение инвестиций, что, конечно же, важно, но готовность принести и внедрять современные, уникальные технологии, инновации».

Он также отметил, что особый подход должен быть для тех, кто готов инвестировать в импортозамещение и призвал улучшать уровень деловой среды и инфраструктуру для ведения бизнеса.