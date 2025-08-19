Эксперты обсудят защиту данных в здравоохранении перед «Kazan Digital Week»
В рамках подготовки к «Kazan Digital Week-2025» 20 августа в 10:00 состоится вебинар «Безопасность цифровой персонифицированной медицины».
В ходе мероприятия эксперты обсудят современные вызовы информационной безопасности в здравоохранении, стандарты цифровизации и правовые аспекты цифрового взаимодействия между врачом и пациентом.
Модераторами вебинара выступят начальник отдела информационных и инновационных технологий Минздрава РТ Марат Нурмиев и проректор Казанского ГМУ Минздрава России и директор департамента цифровой трансформации Миляуша Рахматуллина.
Среди спикеров:
- руководитель департамента информационной безопасности ГУП «Центр информационных технологий РТ» Евгений Бабыкин;
- директор ООО «Татарстан он-лайн» Дмитрий Кибенко;
- заместитель главного врача по организационно-методической работе ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» Илья Гаврилов;
- генеральный директор ICL Системные технологии Ирек Азизов;
- главный врач «Рыбно-Слободской ЦРБ» Ильназ Ахмадиев;
- доцент юридического факультета Казанского федерального университета, управляющий партнер «СК-Консалтинг», к.ю.н. Константин Егоров.
Присоединиться к вебинару можно по ссылке.
Серия вебинаров проходит с мая по сентябрь в преддверии Международного форума «Kazan Digital Week-2025», который состоится 17-19 сентября в Международном выставочном центре «Казань Экспо» в очном и онлайн-формате.
Форум объединит экспертов со всего мира для обсуждения цифровой трансформации в различных сферах: интеллектуальные транспортные системы, государственное управление, индустрия 4.0, кибербезопасность, финтех, здравоохранение, образование, сельское хозяйство, культура и туризм.
Цифровизация соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства.