Эксперты обсудят защиту данных в здравоохранении перед «Kazan Digital Week»

В рамках подготовки к «Kazan Digital Week-2025» 20 августа в 10:00 состоится вебинар «Безопасность цифровой персонифицированной медицины».

В ходе мероприятия эксперты обсудят современные вызовы информационной безопасности в здравоохранении, стандарты цифровизации и правовые аспекты цифрового взаимодействия между врачом и пациентом.

Модераторами вебинара выступят начальник отдела информационных и инновационных технологий Минздрава РТ Марат Нурмиев и проректор Казанского ГМУ Минздрава России и директор департамента цифровой трансформации Миляуша Рахматуллина.

Среди спикеров:

руководитель департамента информационной безопасности ГУП «Центр информационных технологий РТ» Евгений Бабыкин ;

; директор ООО «Татарстан он-лайн» Дмитрий Кибенко ;

; заместитель главного врача по организационно-методической работе ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» Илья Гаврилов ;

; генеральный директор ICL Системные технологии Ирек Азизов ;

; главный врач «Рыбно-Слободской ЦРБ» Ильназ Ахмадиев ;

; доцент юридического факультета Казанского федерального университета, управляющий партнер «СК-Консалтинг», к.ю.н. Константин Егоров.

Присоединиться к вебинару можно по ссылке.

Серия вебинаров проходит с мая по сентябрь в преддверии Международного форума «Kazan Digital Week-2025», который состоится 17-19 сентября в Международном выставочном центре «Казань Экспо» в очном и онлайн-формате.

Форум объединит экспертов со всего мира для обсуждения цифровой трансформации в различных сферах: интеллектуальные транспортные системы, государственное управление, индустрия 4.0, кибербезопасность, финтех, здравоохранение, образование, сельское хозяйство, культура и туризм.

Цифровизация соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства.