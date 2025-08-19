news_header_top
Общество 19 августа 2025 16:50

Эксперты обсудят защиту данных в здравоохранении перед «Kazan Digital Week»

В рамках подготовки к «Kazan Digital Week-2025» 20 августа в 10:00 состоится вебинар «Безопасность цифровой персонифицированной медицины».

В ходе мероприятия эксперты обсудят современные вызовы информационной безопасности в здравоохранении, стандарты цифровизации и правовые аспекты цифрового взаимодействия между врачом и пациентом.

Модераторами вебинара выступят начальник отдела информационных и инновационных технологий Минздрава РТ Марат Нурмиев и проректор Казанского ГМУ Минздрава России и директор департамента цифровой трансформации Миляуша Рахматуллина.

Среди спикеров:

  • руководитель департамента информационной безопасности ГУП «Центр информационных технологий РТ» Евгений Бабыкин;
  • директор ООО «Татарстан он-лайн» Дмитрий Кибенко;
  • заместитель главного врача по организационно-методической работе ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» Илья Гаврилов;
  • генеральный директор ICL Системные технологии Ирек Азизов;
  • главный врач «Рыбно-Слободской ЦРБ» Ильназ Ахмадиев;
  • доцент юридического факультета Казанского федерального университета, управляющий партнер «СК-Консалтинг», к.ю.н. Константин Егоров.

Присоединиться к вебинару можно по ссылке.

Серия вебинаров проходит с мая по сентябрь в преддверии Международного форума «Kazan Digital Week-2025», который состоится 17-19 сентября в Международном выставочном центре «Казань Экспо» в очном и онлайн-формате.

Форум объединит экспертов со всего мира для обсуждения цифровой трансформации в различных сферах: интеллектуальные транспортные системы, государственное управление, индустрия 4.0, кибербезопасность, финтех, здравоохранение, образование, сельское хозяйство, культура и туризм.

Цифровизация соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства.

#Kazan Digital Week #вебинар #медицина
