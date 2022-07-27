Эксперты обсудят в Казани проблемы сохранения и популяризации национальных эпосов

В Казани состоится II Этно-Fashion фестиваль «Стиль жизни — Культурный код». В этом году проект дополнится деловой программой, в рамках которой эксперты обсудят вопросы культурного кода в креативных индустриях.

В обсуждении примут участие искусствоведы, художники, представители прогрессивных ретейлеров производства и ассоциаций легкой промышленности, национальных промыслов. В первый день деловой программы (2 августа) будут изучаться роль креативной отрасли в усилении российской экономики, потенциал кооперации промышленности и креативных индустрий, тенденции развития отечественного креативного сектора, роль молодежи в развитии креативной индустрии. Планируется, что на мероприятии регионы смогут обменяться практиками в реализации креативных проектов.

4 августа состоится Международная конференция «Эпическая константа современной культуры: проблемы сохранения и популяризации национальных эпосов». Ее участники обсудят вопросы сохранения и популяризации эпического наследия в современных условиях, а также затронут проблемы разработки и усовершенствования программных мер по сохранению и развитию эпического наследия.

«Произведения фольклора сохраняют подлинную идентичность. Можно все что угодно в письменных произведениях закрутить, а вот фольклор изменить нельзя. Народ сам из своей среды рождает такие произведения, и при внимательном анализе в них можно найти сколько угодно подлинно народного. Но для этого дастаны нужно уметь прочитывать. К сожалению, простые люди часто не могут понять, что заложено в этих текстах», — поделился главный редактор журнала «Родной край», доктор исторических наук Дамир Исхаков.

Кроме того, на конференции планируется обсудить возможность трансляции эпического наследия на современном культурном пространстве. Для участия в событии приглашены ведущие ученые из ближнего зарубежья и из регионов России. По ее итогам планируется издать сборник тезисов и докладов.