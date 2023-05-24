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Эксперты обсудят проблемы, с которыми бизнес сталкивается при внедрении IT-решений
Завтра, 25 мая, пройдет вебинар по направлению «Цифровая индустрия 4.0. Как выбрать ИТ-решение. Меры государственной поддержки цифровых инициатив». Мероприятие состоится в рамках подготовки к Международному форуму Kazan Digital Week 2023.
На встрече спикеры обсудят проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при поиске, выборе и внедрении ИТ-решений, критерии выбора ИТ-разработчика и действующие меры поддержки для внедрения ИТ-решений.
Модератором выступит замминистра промышленности и торговли РТ Родион Карпов. Трансляция начнется в 14 часов по ссылке.
Будут следующие выступления:
- «Эффективность.рф — площадка для масштабирования ИТ решений и повышения эффективности предприятий за счет цифровизации», спикер — директор по стратегическому развитию «Платформа цифровых решений» Иван Костин;
- «Действующие меры государственной поддержки внедрения цифровых инициатив», спикер — эксперт ИТ-парка Елена Стешанина;
- «Критерии оценки ИТ решений со стороны ИЦК для получения мер поддержки», спикер — Директор центра цифровой трансформации Камаза Эльдар Шавалиев;
Представители предприятий (ICL, КВЗ) поделятся своим опытом участия в получении мер поддержки.
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