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Общество 1 октября 2026 10:31

Эксперты обсудят применение ИИ в сфере кибербезопасности

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Эксперты компании Innostage 1 октября проведут вебинар «ИИ как инструмент и объект защиты». Участники обсудят применение искусственного интеллекта для автоматизации работы SOC, а также защиту корпоративных ИИ-моделей и чувствительных данных.

Спикерами выступят владелец продукта Innostage TDIR Искандер Тиморшин и владелец продукта Innostage AIDR Айдар Фатыхов. Модерировать вебинар будет продуктовый маркетолог Innostage Юлия Максименко.

Мероприятие начнется в 11:00. Подключиться к вебинару можно по ссылке.

Вебинар пройдет в преддверии международного форума Kazan Digital Week-2026, который состоится 29–31 октября в МВЦ «Казань Экспо».

#искусственный интеллект #кибербезопасность
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