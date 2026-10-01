Эксперты обсудят применение ИИ в сфере кибербезопасности

Эксперты компании Innostage 1 октября проведут вебинар «ИИ как инструмент и объект защиты». Участники обсудят применение искусственного интеллекта для автоматизации работы SOC, а также защиту корпоративных ИИ-моделей и чувствительных данных.

Спикерами выступят владелец продукта Innostage TDIR Искандер Тиморшин и владелец продукта Innostage AIDR Айдар Фатыхов. Модерировать вебинар будет продуктовый маркетолог Innostage Юлия Максименко.

Мероприятие начнется в 11:00. Подключиться к вебинару можно по ссылке.

Вебинар пройдет в преддверии международного форума Kazan Digital Week-2026, который состоится 29–31 октября в МВЦ «Казань Экспо».