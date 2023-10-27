Эксперты обсудили возвращение России в статус сверхдержавы

Россия в 2023 году очень сильно отличается от того, какой она была в начале XXI века и тем более — периода 90-х. Из осколка Советского Союза, которым ее считали после распада сверхдержавы, она превратилась в самостоятельное и сильное государство, способное отстоять свои интересы и продвигать идеи на мировой арене. Об этом заявили члены Экспертного клуба из Татарстана.

Все специалисты сошлись во мнении в том, что России под силу взять на себя статус сверхдержавы. Ее растущее влияние доказывает и внимание, с которым за ней следят зарубежные страны. Одни — чтобы припугнуть ей других, другие — с одобрением и восхищением, видя в ней вдохновителя на противостояние несправедливости. Так, весь мир внимательно следил за инициативами Президента Владимира Путина, озвученными на заседании клуба «Валдай», когда Россия первой выступила с предложениями по урегулированию палестино-израильского конфликта.

«Россия уже предъявила миру свои интересы и четко дала понять, что она будет их всячески продвигать. Вот продвижение наших интересов и является завоеванием мировой информационной повестки. Ведь нет ни одного вопроса в мире, который так или иначе не затрагивал бы российские интересы и не заставлял бы занимать по этим вопросам публичную и активную позицию, а это касается практически любого вопроса современной мировой информационной повестки», — уверен председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

Он отметил, что Россия выдвинула свою главную идею и теперь активно занимается ее реализацией. В отличие от других стран мира, многие из которых лишь размышляют о своем месте, Россия в состоянии руководствоваться в политике своими национальными государственными интересами. Она уже доказала это ответственной и сильной позицией по Сирии, по Крыму и новым территориям.

Таким образом, заметил депутат Госсовета Татарстана, первый проректор КИУ Игорь Бикеев, Россия вошла в число тех стран, позиция которых имеет большое значение на других, причем на всех континентах. Она вернулась в число «великих держав», из которых фактически выпала после распада Советского Союза.

«Страны Запада, прежде всего США, посчитали, что они победили в холодной войне и попытались выстроить однополярный мир, относясь к другим как к бесправным колониям, источникам дешевых сырья и рабочей силы, рынкам сбыта своих товаров», — напомнил он.

Однако теперь РФ ведет самостоятельную политику на международной арене и бросила вызов гегемону, эксплуатирующему и подавляющему другие страны и народы. Позиция нашей страны, уверен Бикеев, дала мощный импульс ряду других стран, которые хотят быть суверенными и повысить свой статус. Россия выступает за равноправие с другими государствами, что только множит число ее друзей и доброжелателей, повышает ее статус честного и надежного партнера и союзника.

Огромную роль в этом играет личный авторитет Президента РФ Владимира Путина и взвешенная политика, проводимая им.

«Все эти задачи нам, безусловно, по плечу, ведь Россия — древняя самобытная цивилизация с талантливым многонациональным народом и особым духом, который позволяет отстаивать свои позиции, идти вперед и вести за собой других», — уверен он.

Доктор философских наук профессор Олег Агапов напомнил, что позиция России формировалась на протяжении многих веков. Она выступала в статусе мировой державы еще в XVIII веке и с тех пор определяла повестку на мировой политике. «И Российская империя, и СССР выступали с предложениями, дающими надежду для многих народов и стран», — напомнил он.

Поэтому нынешняя позиция России — это ее «реальное место» с учетом технологического, социально-экономического и политического развития. Попытки оспорить это являются, подчеркивает Агапов, либо следствиями невежества и глупости, или злонамеренной пропагандой.

При этом, заметил член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков, у нашей страны появились надежные партнеры и союзники — Китай, Индия и Иран, содружество стран БРИКС, которые стали серьезной альтернативой западному блоку.

По его мнению, Россия последовательно формировала свою позицию по-настоящему суверенной державы, имеющей свой взгляд на любую мировую проблему. Так, в 2021 году она смогла поставить условия авторам продвижения НАТО на Восток, а после их невыполнения в 2022 году начала специальную военную операцию. В 2023 году она первой выступила за мирное решение проблемы Палестины на фоне израильской агрессии.

«Мы проводим спецоперацию на Украине, осуществляя противодействие всем странам НАТО. <...> Высоко оценивается в мире и курс на новый справедливый мировой порядок, который провозгласила РФ. О необходимости нового мирового порядка заговорили в последнее время и США. Но каким он будет, зависит от стран БРИКС и от быстроты снижения потенциала западных стран», — заключил Большаков.