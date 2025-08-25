Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пленарное заседание республиканского августовского совещания работников образования и науки Татарстана состоялось в Иннополисе. Участники подвели итоги прошедшего учебного года и определили задачи на будущее, обсудив ценностные ориентиры современного образования. Все ключевые направления и перспективы развития системы образования обсудили эксперты республики.

Член Общественной Палаты РФ от Республики Татарстан, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова отметила, что образование для республики является стратегическим приоритетом. Татарстан подтвердил лидерство в инновациях и качестве, направив более 200 млрд рублей на обновление школ, детсадов и колледжей при активной вовлеченности Раиса РТ Рустама Минниханова.

В этом году за парты сядет свыше полумиллиона учеников, при этом школам не хватает около 3000 учителей. Из-за дефицита треть педагогов работает на несколько ставок. Целевое обучение рассматривается как мера решения проблемы, но востребованность пока низкая.

Поддержка учителей расширяется: надбавки для молодых специалистов увеличат до 10 тыс. рублей, появятся новые гранты для педагогов техникумов и детсадов. Общий объем мер превысит 1 млрд рублей.

По словам Павловой, престиж профессии нужно повышать, а оплата труда должна стать прозрачной. Минниханов поручил главам районов рассмотреть меры по привлечению кадров, включая жилье по соципотеке.

Власти также намерены проработать вопросы кадрового дефицита, усиления физико-математического образования и поддержки детей-сирот.

Первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, доктор юридических наук, профессор, эксперт Общественной палаты Республики Татарстан Игорь Бикеев отметил, что система образования республики успешно отвечает на современные вызовы.

По его словам, в этом заслуга руководства региона и лично Раиса Татарстана Рустама Минниханова: на сферу образования выделяются значительные ресурсы, причем в приоритетном порядке.

Бикеев подчеркнул, что проблемы в отрасли остаются, но республика располагает и средствами, и настроем для их решения. При этом, по его мнению, Татарстан последовательно повышает качество образования по всем направлениям.

Он добавил, что стране нужны специалисты разных профилей – врачи, юристы, инженеры, – но особенно важно, чтобы они были не только профессионалами, но и патриотами. Именно таких выпускников сегодня готовят в школах и вузах республики.

Доктор философских наук, профессор Олег Агапов отметил, что тема августовского совещания работников образования Татарстана – «Ценностные ориентиры современного образования» – отражает стремление насытить учебный процесс новыми смыслами и идеалами, необходимыми для развития гражданской культуры в России.

По его словам, современная эпоха, связанная с обретением гуманитарного и духовного суверенитета страны, требует пересмотра прежних образовательных подходов, ориентированных на западные ценности.

Он напомнил, что Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил надежду, что Год защитника Отечества и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне придадут системе образования республики новый импульс патриотизма.

Агапов подчеркнул, что ключевая задача педагогов – передача молодому поколению традиционных ценностей: крепкой семьи, уважения к историческому наследию, гордости за подвиги предков и современников, а также искренней любви к Родине и малой родине.