Эксперты обсудили меры по снижению травматизма на стройках Татарстана

Фото: пресс-служба Минстроя РТ

Семинар «Комплексный подход к соблюдению правил и норм охраны труда на строительных площадках» прошел в Минстрое РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии участвовали представители заказчиков, подрядных организаций, предприятий промышленности строительных материалов, муниципалитетов, а также члены межведомственной рабочей группы по охране труда в строительной сфере.

Семинар провел заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев.

Гимаев отметил, что в строительстве задействовано множество организаций, поэтому их работу необходимо координировать и контролировать. По его словам, речь идет о полном цикле строительного процесса – от предпроектных услуг и проектирования до проведения торгов для выбора исполнителей проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, строительного контроля и ввода объектов в эксплуатацию.

Замминистра подчеркнул, что на каждом из этих этапов вопросы охраны труда должны находиться под постоянным контролем.

Участники семинара обсудили соблюдение требований безопасности на строительных площадках, меры по предотвращению производственного травматизма и создание безопасных условий труда в строительной отрасли.