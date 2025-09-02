Эксперты обсудили, как Запад влияет на суверенитет других стран

Запад постепенно переходит от «мягкой силы» к жесткому вмешательству в суверенные страны через НКО, кредиты и политическое давление. Примеры – Молдавия, Армения, Грузия, а также Европа с запретом партии «Альтернатива для Германии» и делом против премьера Италии. Последствия утраты суверенитета той или иной страны, а также то, как меняются нарративы Запада в отношении постсоветского пространства, обсудили эксперты.

Первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, доктор юридических наук, профессор, эксперт Общественной палаты Республики Татарстан Игорь Бикеев отметил, что утрата страной суверенитета делает ее уязвимой: внешние силы начинают управлять ею в своих интересах, а не в интересах народа.

Он подчеркнул, что политика Запада за последние годы трансформировалась от внешне благообразной до откровенно беспринципной, что связано с падением качества политических элит. По его мнению, западные лидеры, утратив моральный авторитет, все чаще прибегают к давлению, насилию и махинациям, игнорируя закон и нравственность.

Бикеев добавил, что постсоветское пространство стало полем внешнего влияния: создание межгосударственных конфликтов ослабляет страны, а коллективный Запад стремится удерживать контроль над ними, несмотря на меняющийся мировой порядок.

Член Комитета Госдумы по защите конкуренции, член Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Айдар Метшин отметил, что Запад никогда не прекращал попыток вмешательства во внутренние дела других стран. По его словам, это может происходить как жесткими методами – через торговые войны или наземные операции, так и «мягкими» – через финансируемые НКО и продвижение внутри стран определенных «лидеров мнений».

Он подчеркнул, что западные соцсети способствовали распространению подобных движений, воздействуя на общественное настроение и продвигая чуждое влияние. Метшин добавил, что Россия осознает эти угрозы и эффективно противостоит им, защищая свой суверенитет.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ, член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков отметил, что усиление давления на суверенитет государств является одной из форм неоколониальной политики современного Запада.

По его словам, давление на суверенитет проявляется как в европейских странах (Румыния, Молдова, Сербия, Венгрия, Словакия и др.), так и в развивающихся государствах Латинской Америки, Африки и Азии. Он подчеркнул, что подобная политика включает силовые сценарии, где превалирует принцип «кто сильнее, тот и прав».

Большаков объяснил, что эти изменения связаны с трансформацией международных отношений от монополярности к многополярности, в результате чего постепенно теряют субъектность и Европейский Союз, и Великобритания.

Формирование многополярного мира и новых структур, таких как ШОС и БРИКС, побуждает Запад расширять НАТО на Востоке Европы и в Южной Азии, а также вырабатывать единые антироссийские, антикитайские и антибразильские подходы, которые, по его мнению, оказываются малопроизводительными.

Он добавил, что система санкций, пошлин и давления со стороны МВФ и ВТО работает с ограниченной эффективностью, силовые варианты ограничены прокси-войнами и попытками дестабилизации. Собственные СМИ Запада, по словам Большакова, перестали выполнять информационную функцию и используются для дезинформации.

В результате давление на выборы и непокорных политиков стало более очевидным, но при этом малоэффективным.