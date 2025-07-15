Эксперты РТ обсудили, как сделать институт семьи опорой устойчивого развития общества

8 июля в России прошёл День любви, семьи и верности. Президент Владимир Путин подчеркнул: необходимо сделать образ большой и крепкой семьи модным и привлекательным. Для этого важно вовлечь предпринимателей и представителей культуры, способных говорить с молодёжью на языке цифровой эпохи и продвигать семейные ценности ярко и нестандартно.

Эти и другие вопросы обсудили члены экспертного клуба.

Дамир Нургалиев, член Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, отметил, что в Татарстане активно реализуются инициативы по укреплению института семьи — фестивали семейного творчества, поддержка многодетных и проекты, сочетающие традиционные ценности с современными форматами. В России насчитывается более 16 тысяч студенческих семей, которым помогают «кабинеты малютки» в вузах, дополнительные выплаты к стипендиям и льготное жильё. По его словам, такая поддержка важна для молодёжи, ведь семья — основа общества, и задача нынешнего поколения — сохранить эти ценности.

Олег Агапов, советник ректора по стратегическим инициативам, подчеркнул, что День любви, семьи и верности, несмотря на недавнее происхождение, стал символом возвращения к традициям и духовно-нравственным основам России. Святые Пётр и Феврония олицетворяют любовь, верность и милосердие. С 2008 года праздник вырос в массовое движение с государственной поддержкой, акцентируя внимание на отцовстве, материнстве и детстве. В Татарстане и Казани проходят форумы и фестивали у памятника святым, а сам праздник служит мировоззренческим маяком для переосмысления жизненных ценностей.

Айдар Метшин, член Комитета Госдумы по защите конкуренции, отметил, что большая семья — часть культурного кода России, где традиции и единство передаются из поколения в поколение. Важно показывать молодёжи ценность сплочённости, например, через празднование юбиляров семейной жизни. В Татарстане активно поддерживают семьи: проводятся семейные недели, чествуют многодетные семьи, обеспечивают транспортом. Государственные меры — материнский капитал, ипотечные выплаты, пособия — помогают семьям чувствовать поддержку. Метшин подчеркнул, что пример старших поколений вдохновляет сохранять эти традиции и в своей семье.

Алина Гималтдинова, российский лайфстайл-блогер и создатель благотворительного проекта «Копилка счастья», подчеркнула, что семья — это основа личности и центр жизни, особенно для детей, которые отражают родительскую любовь и внимание. Важно быть рядом не только в радостные моменты, но и в трудные, говорить ребёнку: «Ты важен. Ты принят. Я с тобой». В Татарстане семейные ценности занимают важное место: в республике более 58,8 тыс. многодетных семей, а рождаемость превышает среднероссийские показатели. Это, по мнению Гималтдиновой, подтверждает, что традиции, поддержка и тепло семьи остаются главными жизненными опорами.

Ольга Павлова, член Общественной палаты РФ от Татарстана, отметила, что укрепление института семьи — стратегическая задача, определяющая будущее страны. В Татарстане действует широкий спектр мер поддержки: социальная ипотека, выплаты при рождении детей, гранты на свадьбы, компенсации за детские сады. Особое внимание — женщинам из сельской местности. За последние годы число многодетных семей в регионе выросло в 2,4 раза. По её словам, такие инициативы делают образ большой семьи привлекательным для молодёжи и способствуют устойчивому развитию общества.