Эксперты: Общий враг и единые ценности максимально сплотили россиян

Недавнее исследование ВЦИОМ показало рекордно высокий уровень поддержки и взаимопонимания между представителями разных национальностей в России. В чем секрет растущей сплоченности всех народов в стране и каков в этом вклад Татарстана, рассказали члены Экспертного клуба.

Все спикеры так или иначе заявили о том, что российское общество сплотил единый враг в лице западных стран. Как показывает время, их попытки разрушить Россию изнутри, дестабилизировать обстановку, разжигая огонь сепаратизма и покушаясь на межнациональное и межрелигиозное единство, имеют прямо противоположный эффект.

«Почти 3/4 граждан готовы противостоять внешней агрессии. Этот фактор решающий во внутреннем единстве России», — прокомментировал результаты исследования ВЦИОМ завкафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков.

Эксперт отметил, что Татарстану удается обеспечивать стабильность в межэтнических и межконфессиональных отношениях благодаря грамотной политике, которую власти региона ведут на протяжении всего постсоветского периода.

Поделился мнением эксперт об угрозах, которые стоят перед современной Россией. Это, к примеру, необходимость серьезной корректировки миграционной политики. Изъяны в существующей системе привели к появлению в стране ряда мигрантов с «неадекватным поведением».

«Безусловному осуждению должны подвергаться различные формы радикального исламизма, этнической преступности. Наиболее опасными являются для России спецоперации западных спецслужб, украинцев, некоторых выходцев из Центральной Азии, которые симпатизируют идеям Исламского государства», — считает он.

Второй фактор, на который обратили внимание эксперты — это традиционные ценности. Они объединяют все народы, живущие в России. Вне зависимости от различий в культурах, каждому россиянину знакомы и близки такие понятия, как жизнь, достоинство, служение Отечеству, крепкая семья, труд, милосердие, справедливость и взаимоуважение, подчеркнул проректор по научной работе Казанского инновационного университета, депутат Государственного Совета РТ Игорь Бикеев.

«Лично для меня эти ценности не пустой звук, они действительно очень важны. Традиционные ценности складывались веками. Они объединяют нас с вами и нашу многонациональную и многоконфессиональную страну», — сказал эксперт.

Он отметил, что россиян сближают не только общие радости и победы, но и общие проблемы, которые необходимо решать сообща. «Вместе победить общего для всех нас врага. Уничтожить бедность и повысить качество жизни людей. Развивать экономику, образование, науку и многое другое. Вместе мы можем гораздо больше, чем каждый в отдельности», — уверен Бикеев.

На региональном уровне он отметил вклад Татарстана в культурную жизнь России. Проводимые здесь национальные праздники уже давно стали народными, общими для всех жителей республики и даже страны. Это русский «Каравон», татарский «Сабантуй», чувашский «Уяв», марийский «Семык» и другие.

Свобода отмечать национальные праздники, говорить на родном языке, следовать своей вере и традициям — истинное проявление уважения и свободы — характерны для России и ее граждан. Равенство и справедливость, разделяемые большинством жителей страны, — это то, что необходимо беречь и защищать, заявила член Общественной палаты Татарстана, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«Я думаю, что именно вот эти постулаты сегодня и являются искренними проявлениями чувств, и самое главное то, что мы строим нашу страну, страну возможностей, особенно для молодежи. Россия всегда открыта для диалога, она богата сотнями культур, языков и традиций. Многонациональность — это наша сила, она помогала нам преодолевать трудности, покорять вершины в науке и искусстве, и одержать победу в Великой Отечественной войне», — заявила она.

Татарстан является ярким примером того, как межнациональное единство может стать успешным залогом развития. В республике отмечен высокий уровень социально-экономического развития, общественно-политическая стабильность и межнациональное согласие. «Это три кита, на которых стоит Татарстан», — уверена Павлова.

Она напомнила, что в воскресенье в РТ состоится празднование 445-летия с момента обретения Казанской иконы Божией Матери. «Многие, конечно, говорят о Татарстане как о весьма серьезно мусульманском регионе, и это действительно так. Но то, что святыня, великая святыня всего мира, одна из самых чтимых икон Русской православной церкви, была обретена именно на земле Татарстана, является очень показательным фактом», — обратила внимание эксперт.

Она добавила, что поддержание национального мира и согласия в России обеспечиваются за счет Стратегии государственной национальной политики. В стране создано Федеральное агентство по делам национальностей, работают государственные программы, а при Президенте РФ действует Совет по межнациональным отношениям. С опорой на федеральный решения сформирована необходимая нормативная база в Татарстане. Обеспечение защиты этнических прав и свобод граждан находится во внимании всех уровней власти, также даны широкие полномочия этнокультурным объединениям.

В последние годы в России демонстрируется достаточный уровень толерантности в вопросах межэтнических отношений. Причем они выстраиваются не только на институциональном, но и на межличностном уровне, заявила профессор кафедры общей и этнической социологии, заместитель директора по научной детальности Института социально-философских наук КФУ Мария Ефлова.

«Особое внимание уделяется формированию климата и атмосферы межнационального сотрудничества, преодолению коммуникационных барьеров и расширению социальных связей. Следствием этого является доброжелательная социально-психологическая среда, способствующая бесконфликтной коммуникации и продуктивному образовательному процессу», — заметила эксперт.

К примеру, уточнила она, благодаря особому вниманию работе с иностранцами в вузах в стране в последнее время увеличивается число студентов из других стран.