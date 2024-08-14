Эксперты: Обрабатывающей промышленности в Татарстане стало сложнее расти

Татарстан уделяет большое внимание обрабатывающей промышленности, ключевой в развитии экономики. В республике действует специальная государственная программа, отрасль продолжает расти и совершенствоваться. Однако есть и некоторые трудности, заявил член экспертного клуба из Татарстана — кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин.

«В 2023 году промышленность республики показала более сильные результаты, чем в целом по России, на начало 2024 года пока результат чуть хуже общероссийского. Это может говорить о том, что наша республиканская промышленность быстрее нарастила темпы, дала хороший рывок в прошлом году, и естественно, на фоне того, что она уже оказалась достаточно загружена заказами, дальше расти ей сложнее. Но потенциал развития промышленности у Татарстана очень высокий», — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что обрабатывающая промышленность играет важную роль для создания рабочих мест, повышения объемов производства и экспортных возможностей региона.

Начавшаяся специальная военная операция и введение экономических мер со стороны западных стран существенно повлияли на отрасли химического производства, резиновых и пластмассовых изделий, производство транспорта. На эти сферы приходилось 28% промпроизводства Татарстана. Однако предприятия продолжают внедрять новые технологии, совершенствовать производство. Этому способствуют поиск новых рынков сбыта и меры поддержки, предоставляемые производителям.

Так, напомнил председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, Татарстан является одним из участников эксперимента по партнерскому финансированию. Этот инструмент повышает привлекательность субъекта для исламских стран. В республике активно развиты машиностроение, нефтехимия, которые вызывают интерес со стороны зарубежных партнеров. Немаловажна и инициативность Правительства Татарстана, которое само выходит на переговоры и нередко становится пионером, прокладывающим путь другим регионам.

Топилин подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, ожидаемого многими краха экономики России не произошло. «Запреты симулируют развивать свое! Причем быстрыми темпами и качественно!» — сделал вывод он.

«Сейчас в России достаточно развита инновационная инфраструктура, однако в связи с санкциями важно переориентировать экспорт, в частности в страны Ближнего Востока и Азии. <...> Мы в Госдуме ведем активный диалог с коллегами из Африки. Интерес к нашей продукции есть. Будем работать, расширять рынок поставок. Считаю, что прозрачные и понятные правила взаимодействия и наша активность станут одним из главных факторов для развития обрабатывающей промышленности», — заявил политик.

Помимо экспорта, заметил председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты Республики Татарстан Айрат Гимаутдинов, обрабатывающая промышленность является базой для импортозамещения. Стимулирующие меры и благоприятная конъюнктура позволили активно расти этой ранее «неполноценно развитой» отрасли. Ее продукция, в свою очередь, создает материальную базу для отраслей с более высоким технологическим уровнем производства.

«Президент страны указывал, что доля импорта в стране должна сокращаться не за счет заградительных мер, а благодаря собственным производствам. И это правильно, так как заградительные меры по импортной продукции снижают конкурентоспособность продукции, производимой внутри страны», — подчеркнул специалист.

Гимаутдинов напомнил, что в Татарстане введены региональные меры поддержки для производителей импортозамещающей продукции. Руководство республики уделяет внимание этому вопросу как приоритетному для развития промышленности РТ.

«Предпринимателей могли бы дополнительно стимулировать инвестиции в обрабатывающую отрасль, кредитные программы с льготной ставкой кредитования», — поделился мнением эксперт.

Напомним, что развитие обрабатывающей промышленности стало основой повестки совещания Президента России Владимира Путина с Правительством. Глава государства подчеркнул важность снижения доли импортных товаров и обеспечения внутренних потребностей страны за счет стимулирования отечественных производителей. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с января по май 2024 года обрабатывающий сектор промышленности РФ показал рост на 9%. Этого удалось добиться благодаря активному участию предпринимателей и их заинтересованности в модернизации производств.