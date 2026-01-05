Эксперты обозначили факторы, которые определят рынок новостроек Казани в 2026 году

В декабре медианная стоимость квадратного метра в новостройках Казани достигла 257 тыс. рублей, что на 2,5% выше показателя ноября. Об этом «Татар-информу» сообщили в «Яндекс Недвижимости».

Согласно совместному исследованию сервиса с «Пульсом Продаж Новостроек», за 11 месяцев 2025 года жители Казани заключили около 8,1 тыс. договоров долевого участия. Этот показатель оказался почти на уровне 2024 года.

Значительная часть сделок проходила в условиях более мягких параметров ипотечного кредитования и более низкой ключевой ставки, что поддерживало покупательскую активность, отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Напомним, по информации на 19 декабря 2025 года, Банк России снизил ключевую ставку пятый раз подряд – с 16,5% до 16% годовых.

По словам Белокурова, в 2026 году динамика спроса будет во многом зависеть от условий ипотечных программ, а также от активности застройщиков в части акций и бонусных предложений.

«Возможные изменения медианных цен, скорее всего, будут связаны со структурой предложения – например, с выходом на рынок более дорогих проектов или сокращением доли бюджетных лотов», – подчеркнул он.

В свою очередь заместитель директора по работе с партнерами компании «Флэт» Елена Гнедкова считает, что ключевую роль для рынка будет играть политика Центрального банка и темпы снижения ключевой ставки. Эксперт выразила надежду, что в перспективе показатель может снизиться до 15%, а в более благоприятном сценарии – до 12%.

«Что касается цен, то они продолжат свой умеренный рост. Это будет происходить в том числе на фоне инфляции, сниженного количества стартов новых проектов в 2025 году, который выдался довольно непростым для всех участников рынка», – подытожила эксперт.

Подробнее о том, каким будет рынок в 2026 году и какие сегменты жилья будут востребованы, – в материале «Рост спроса на «вторичку» и «охлаждение» в ИЖС: что ждет рынок жилья Казани в 2026 году».