Эксперты об указе Путина об упрощенном гражданстве для жителей Украины: «Это путь домой»

Указ Президента РФ Владимира Путина о предоставлении права на получение гражданства в упрощенном порядке всем жителям Украины направлен в первую очередь на защиту их прав и свобод, уверен директор АНО «Центр правовой поддержки Югорский СоветникЪ» Алексей Редькин. «Россию и Украину населяет один народ и огромной трагедией является его искусственное и принудительное разъединение, которое началось при распаде СССР.(…). Сейчас пришло время исправить эту историческую несправедливость. Давая российское гражданство проживающим на Украине людям, мы даем им возможность вновь обрести единство с русским миром, вернуться домой», – отметил он.

Важно выдавать паспорта не только жителям Донбасса, но и харьковчанам, запорожцам и херсонцам, считает заместитель директора медиахолдинга «Гранада Пресс» Максим Сельницын. «[Выдавать российские паспорта нужно] также и тем, кто проживает на других территориях, которые, я уверен, перейдут в скором времени под наш контроль», – добавил он.

Сокращение времени оформления документов и упрощение бюрократического механизма может оказаться жизненно важным для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию на территории своей страны, отметил аспирант Института философии и права, психолог, политолог, специалист по управлению проектами Антон Боровихин.

«Сильное государство способно привлекать новых граждан за счет таких мер, предлагая жителям других государств войти в список "своих" граждан. Это не наша практика, это не Россия придумала, а мировая практика, причем давняя, имеющая большие корни», – считает доктор юридических наук, завкафедрой конституционного права и теории права Юридического института Иркутского государственного университета Сергей Шишкин.

С другими мнениями экспертов можно ознакомиться по ссылке. Напомним, 11 июля Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для лиц, постоянно проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и на Украине. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.