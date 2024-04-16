Эксперты об опросах: «Больше половины жителей РТ считают, что уровень коррупции снизился»

Фото: © «Татар-информ»

«На бюрократизм жалуются 21% опрошенных, на превышение полномочий – 13%»

О результатах антикоррупционного мониторинга за 2023 год сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказали представители Управления Раиса РТ, министерств юстиции и экономики РТ, республиканской Общественной палаты.

«Очевидно, на сегодняшний день коррупция эволюционирует, схема таких преступлений очень разнообразна. В таких условиях важно применять комплекс мер по противодействию коррупции, создать механизм предотвращения коррупции, выявлять и устранять причины негативных проявлений. Практика уже показывает, что легче предотвратить преступление, чем бороться с его последствиями», – рассказала заведующая отделом антикоррупционных проверок Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша.

Равия Шрша: «Практика уже показывает, что легче предотвратить преступление, чем бороться с его последствиями» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Антикоррупционный мониторинг – один из инструментов этой работы. В Татарстане его проводят с 2011 года. Он нужен для того, чтобы определить задачи и меры, которые предстоит решить и принять в антикоррупционной работе, отметила Шрша.

«По итогам прошлого года 51% из опрошенных респондентов считают, что государственная гражданская и муниципальная служба приносит пользу обществу. 16% с этим не согласны, еще 32% затруднились ответить. Среди недостатков в работе государственных гражданских служащих чаще всего респонденты выделяют бюрократизм – это 21% ответов, превышение полномочий – так считают 13%, и 11% опрошенных говорят, что это невозможность попасть на прием», – рассказала Равия Шрша.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Там, где не хватает мест в детсадах, есть риск коррупционных проявлений»

В 2023 году в Департамент надзора и контроля в сфере образования Минобразования и науки Татарстана поступило 2183 обращения, 90 из них касались коррупции. За год до этого – в 2022-м общее число обращений составило 1669, 178 из которых были на темы коррупции.

«В 2023 году поступившие в Департамент надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки Республики Татарстан обращения с жалобой на руководителей и работников образовательных учреждений составляют 15,6% от общего числа. На обращения по вопросам поступления в первый класс приходится 10,5%, на обращения о приеме в образовательную организацию в более позднем или раннем возрасте – 8,9%», – рассказала завотделом Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики.

Риск возникновения коррупционных проявлений увеличивается в тех муниципальных образованиях, где есть проблемы нехватки мест в детских садах, добавила она.

Риск возникновения коррупционных проявлений увеличивается в тех муниципальных образованиях, где есть проблемы нехватки мест в детских садах Фото: © «Татар-информ»

«В прошлом году на медицинские организации поступило 547 жалоб, 310 были обоснованными»

«В 2023 году в “Народном контроле” в категории “Здравоохранение” опубликовано 702 уведомления. В категории “Коррупция в сфере здравоохранения” обращений не было, в 2022 году зафиксировано два обращения, а в 2021 году – четыре. Но это не говорит о том, что данное направление у нас не подвергнуто коррупционным рискам», – отметила Равия Шрша.

За прошлый год обращения поступили на сотрудников медицинских учреждений 38 районов республики, из них в 15 районах поступившие обращения получили статус обоснованных. Жалоб на медицинские организации не было в Актанышском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Камско-Устьинском, Муслюмовском, Тетюшском, Черемшанском районах. А в Камско-Устьинском и Муслюмовском таких обращений не было и в 2022 году.

В прошлом году на медицинские организации Татарстана поступило 547 жалоб, 310 из которых оказались обоснованными.

Больше всего вопросов в Государственную жилищную инспекцию в 2023 году было связано с содержанием общедомового имущества Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Чуть меньше половины обращений в ГЖИ связано с содержанием общедомового имущества

В 2023 году в «Народном контроле» в категории «Капитальный ремонт» было опубликовано 118 уведомлений, в категории «Коммунальные услуги» – 1985 уведомлений.

«Больше всего вопросов в Государственную жилищную инспекцию в 2023 году было связано с содержанием общедомового имущества – это 40%, на втором месте, почти 26%, – качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Всего за прошлый год поступило 17 тысяч обращений, что на 2 тысячи меньше, чем в 2022 году», – отметила заведующая отделом антикоррупционных проверок.

Обращения о коррупционных проявлениях в «Народный контроль» по этой теме направили жители восьми районов РТ. Более 80% обращений поступило от жителей Казани и Набережных Челнов.

В 2023 году за коррупционные преступления к уголовной ответственности привлечены 225 жителей Татарстана и 224 должностных лица Фото: © «Татар-информ»

«119 должностных лиц привлечены к уголовной ответственности за коррупционные преступления»

«В 2023 году из числа должностных лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение коррупционного преступления, 119 человек привлечены по статьям с 285-й по 293-ю Уголовного кодекса РФ. Из них к уголовной ответственности привлечены восемь должностных лиц исполнительной власти органов местного самоуправления Альметьевского, Арского, Бугульминского, Кукморского, Тукаевского районов и Казани», – заявила Равия Шрша.

В 2023 году за коррупционные преступления к уголовной ответственности привлечены 225 жителей Татарстана и 224 должностных лица. Годом ранее провинившихся граждан было 368 человек, а должностных лиц – 188.

«В прошлом году большую часть коррупционных преступлений составило получение взятки, на втором месте – служебный подлог, на третьем – дача взятки и превышение должностных полномочий», – рассказала Равия Шрша.

В 2023 году сотрудниками кадровых служб проанализированы сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 5457 федеральных государственных гражданских служащих, 3184 государственных гражданских и 5761 муниципального служащего РТ.

«По итогам проверок в отношении 50 федеральных государственных гражданских служащих, 52 государственных гражданских и 194 муниципальных служащих РТ установлены факты представления недостоверных и неполных сведений. К дисциплинарной ответственности по результатам проверок привлечены 13 федеральных государственных гражданских служащих, 40 государственных гражданских и 176 муниципальных служащих РТ», – рассказала завотделом антикоррупционных проверок.

Все спикеры подчеркивали, что противодействие коррупции является одним из приоритетных направлений государственной политики республики.

«Приоритетной задачей в противокоррупционной работе является диагностика. В действующей республиканской государственной программе по реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан оценка состояния коррупции осуществляется путем проведения мониторинговых исследований. В целях реализации данного направления еще с 2005 года осуществляется исследование по изучению общественного мнения, а с 2011 года проводится антикоррупционный мониторинг деятельности органов власти», – рассказал первый заместитель министра экономики Республики Татарстан Олег Пелевин.

Мухаррям Ибятов: «С 2006 года по настоящее время реализуется пятая по счету программа «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Обучение антикоррупционной экспертизе и профилактика взяточничества

Заместитель министра юстиции Республики Татарстан Мухаррям Ибятов отметил, что антикоррупционная программа в республике сегодня является основой системы антикоррупционной работы в каждом органе государственной и муниципальной власти, где определены ответственные лица, созданы антикоррупционные комиссии, внедрены другие инструменты профилактики коррупции.

«С 2006 года по настоящее время реализуется пятая по счету программа “Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан”. Министерство юстиции республики является координатором программы. Проведение мониторинга реализации программы также возложено на министерство. Ежеквартально проводятся совещания с ответственными исполнителями программы для решения текущих задач», – рассказал Мухаррям Ибятов.

Ежегодно планово изучается исполнение мероприятий в республиканских органах исполнительной власти и муниципальных образованиях республики – не менее 14 в год, добавил он.

«Все нормативные правовые акты органов публичной власти подлежат антикоррупционной экспертизе. Для повышения профессионального уровня служащих, задействованных в этой работе, особое внимание уделяется на обучающие мероприятия. С 2018 года на базе министерства организована стажировочная площадка “Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. Разработка проектов нормативных правовых актов”. В 2023 году обучились 24 сотрудника государственных органов, за все время – 95 сотрудников», – добавил он.

Ежегодно более 500 служащих улучшают свои знания в сфере противодействия коррупции, отметил заместитель министра юстиции Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Рассмотрено более 800 обращений бизнес-сообщества»

Ежегодно более 500 служащих улучшают свои знания в сфере противодействия коррупции, отметил заместитель министра юстиции.

«Отдельное направление программы – антикоррупционная поддержка субъектов предпринимательства в республике. Так, за истекший год Центром общественных процедур “Бизнес против коррупции” совместно с Уполномоченным при Раисе РТ по защите прав предпринимателей рассмотрено более 800 обращений бизнес-сообщества, проведено 25 круглых столов и встреч. Не обделены вниманием и подведомственные республиканским органам исполнительной власти и органы местного самоуправления в Республике Татарстан – за прошлый год проведено более двух тысяч антикоррупционных мероприятий», – отметил Ибятов.

Все программные мероприятия освещаются в средствах массовой информации.

«Проводимая работа не могла не отразиться на общественном мнении. В целом результаты исследований имеют положительную динамику. Например, по итогам 2023 года доля граждан, попавших в коррупционную ситуацию и отказавшихся вступать в коррупционную сделку, выросла на 7%, таких граждан стало 60%. Информация об исполнении программы направляется в Администрацию Раиса и Правительство республики, а также публикуется на официальном сайте министерства в разделе “Противодействие коррупции”», – заключил Мухаррям Ибятов.

Артур Мустаев: «Мы провели опрос среди больше тысячи респондентов. Исследования показали, что лишь небольшой процент опрошенных осознает преступность и коррупционную вовлеченность дающих взятку» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Больше половины опрошенных считают, что уровень коррупции в республике стал ниже»

Одним из приоритетных направлений Общественной палаты Республики Татарстан является содействие институтам гражданского общества в реализации коррупционных практик, рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты РТ по правовым вопросам и общественному контролю Артур Мустаев.

«Мы провели опрос среди больше тысячи респондентов. Исследования показали, что лишь небольшой процент опрошенных осознает преступность и коррупционную вовлеченность дающих взятку», – поделился он.

На вопрос: «Как, по вашему мнению, изменился уровень коррупции за последние пять лет?» больше половины респондентов ответили, что он снижается, и чуть больше 40% ответили, что он остался на том же уровне.

15% опрошенных назвали главными причинами коррупции низкую зарплату, 14% сказали, что дело в отсутствии общественного контроля, и по 12% набрали ответы «несовершенство судебной системы» и «неразвитость гражданского общества».

Почти половина опрошенных считают, что уровень коррупции выше в городах. А 27% ответили, что «на лапу» берут везде одинаково.

«88% считают, что коррупция влияет на экономику региона и страны, при этом 11% ответили, что взятки и превышение полномочий не сказываются на этой сфере», – добавил Артур Мустаев.

Такие опросы планируют проводить ежегодно.