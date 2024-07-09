Эксперты о «Свободном потоке»: Выбор платной дороги – удобство и сознательность

Практика показала, что водители часто предпочитают платную трассу бесплатной альтернативе

Первая платная дорога в России появилась более четверти века назад, и с тех пор коммерческая дорожная сеть постоянно развивается. Плата вводится с целью покрытия расходов на строительство и содержание дороги, развитие инфраструктуры и ее обслуживание. Практика показала, что и простые автовладельцы, и водители коммерческого транспорта часто предпочитают платную трассу бесплатной альтернативе. Платные дороги позволяют существенно экономить время в пути за счет качественного покрытия, отсутствия пробок и более высокой по сравнению с обычными дорогами допустимой скорости. Яркая разметка, освещение, разделяющие потоки отбойники, отсутствие одноуровневых переходов и светофоров повышают комфорт и безопасность движения. Многие обратили внимание, что поездка по платной дороге экономит топливо, так как отсутствие светофоров и населенных пунктов позволяет двигаться без остановок и снижения скорости. В результате водитель не только может спланировать время поездки, но и меньше устает в дороге.

Безбарьерные технологии не снижают скорость даже в пиковые периоды

Преимущества платных дорог становятся особенно актуальны во время традиционных пиков перемещения – в сезон отпусков или в праздничные дни. В праздники поток легкового транспорта традиционно возрастает на 55-95%, могут возникать пробки в пунктах оплаты. Система безбарьерного проезда и взимания оплаты «Свободный поток» решила ряд этих проблем. Впервые она была реализована на участке ЦКАД протяженностью более 260 км. В конце 2023 года в Татарстане тоже появилась такая технология на трассе М12 Москва — Нижний Новгород — Казань. С момента открытия первого отрезка, оборудованного системой, в 2020 году и до мая 2024 года зафиксировано 201,5 млн проездов автомобилей через рамки «Свободного потока».

Что же представляет собой «Свободный поток» и означает ли отсутствие шлагбаумов, что водители могут не платить за проезд? Можно ли быть уверенным, что электроника отличит семейную легковушку от фуры или рейсового автобуса? На трассе М12 машины проезжают без снижения скорости под дорожными рамками, на которых размещены камеры и датчики. Обзорная камера фиксирует факт проезда автомобиля, камера распознавания государственных регистрационных номерных знаков определяет передние и задние номера, лазерный сканер позволяет оценить габариты проезжающего транспортного средства, камера подсчета осей уточняет класс грузового транспортного средства для определения тарифа, а специальная DSRC-антенна считывает информацию с транспондера, который является одним из нескольких способов оплаты проезда. Каждая машина, вне зависимости от типа и скорости, фиксируется и формируется счет на оплату проезда.

Автовладелец, пользуясь платной трассой, должен ответственно отнестись к оплате проезда

Безбарьерная среда обеспечивает водителям множество удобств, экономит время и силы, избавляет от перепробегов и пробок и предполагает ответственное отношение. Несмотря на отсутствие пунктов оплаты, не стоит забывать, что оплачивать проезд необходимо. Ведь средства, поступающие от автовладельцев, идут на содержание дороги, обслуживание информационной системы и развитие дорожной сети.

Оплату можно производить разными способами, сам процесс занимает буквально минуты. Те, кто ездит по «платке» регулярно, предпочитают приобретать транспондеры – небольшое устройство, которое крепится на лобовое стекло автомобиля и взаимодействует с датчиками, установленными на рамках контроля проезда. Оплата производится автоматически со специального счета, его можно пополнять в личном кабинете и там же можно отслеживать все свои перемещения по платным трассам.

Тем же, кто пользуется платными дорогами эпизодически, проще зайти на сайт оператора и ввести там данные автомобиля. Нужно отметить, что на своевременную оплату дается 5 дней, и тем, кто уехал, например, на дачу, где возможны перебои с интернетом, не нужно беспокоиться о том, что сразу придет штраф. К слову, за неуплату предусмотрены штрафы в 1500 рублей для легковых автомобилей и 5000 рублей для грузовиков и автобусов.

Все же иногда водители забывают или умышленно избегают оплаты. Некоторые утверждают, что не знали, что двигались по платной дороге, хотя перед каждым выездом установлены предупреждающие знаки, а многочисленные информационные табло на всем протяжении трассы напоминают о необходимости оплаты. Знаки и табло являются неотъемлемой частью дорожной инфраструктуры и важным средством информирования водителя, как и знаки ограничения скорости и дополнительной информации.

При этом проезд по платной дороге является личным выбором водителя и всегда существуют бесплатные альтернативы проезда. Чтобы случайно не выехать на платную трассу, если вы этого не хотите, в навигаторах доступна опция запрета на использование платных дорог при выборе маршрута.

Как водителю не пропустить сроки оплаты и оплатить вовремя?

Если автовладелец значительно задерживает или вовсе не производит оплату проезда, у него будут копиться штрафы. Такая ситуация не выгодна ни самому водителю, ни оператору дороги, ни ее владельцу. Во избежание этого была создана автоматическая система информирования о задолженности, которая использует СМС-сообщения, отправку писем на электронную почту или автоматизированные звонки. Своевременная оплата проезда должна поступить в течение 5 дней, но если этого не произошло, водителю дается 25 дней на оплату задолженности, и если она оплачивается в этот срок, то полученный штраф аннулируется.

Бывают случаи, когда СМС, письма или звонки поступали людям, не ездившим по ЦКАД или М12, или не владеющим транспортным средством, указанным в сообщении автоинформатора. Сейчас существует множество кибермошенников, которые пользуются новизной системы в надежде, что человек может не обратить внимания на подмененный номер или слабо знаком с технологиями. А еще недобросовестные водители могут оставить в форме оплаты телефон, совпадающий с вашим номером. В некоторых редких случаях причиной такого звонка может стать единичный сбой в работе системы, вызванный, например, сильно загрязненными номерами транспортного средства.

Что делать, если вы не проезжали по платной дороге?

Если вы уверены, что не проезжали по платной дороге, или в сообщении автоинформатора указаны данные не принадлежащего вам автомобиля, убедитесь, что сообщение поступило действительно от «Единого оператора», а не от мошенников. Обратите внимание на ссылки и проверьте, что они ведут на официальный сайт «Единого оператора». В любом случае следует связаться с «Единым оператором» для прояснения ситуации. Это можно сделать несколькими способами:

по телефону горячей линии 8 (800) 600-97-47 ;

; в телеграм-чате – https://t.me/Eotskad_help;

в группе «ВКонтакте» https://vk.com/eotskad ;

https://vk.com/eotskad через форму обратной связи на сайте Единого оператора.

В случае мошеннического сообщения передайте информацию о том, с какого номера или адреса оно поступило. Если данные вашего авто указаны верно, то можно запросить детализацию со временем, датой и стоимостью поездки. Может оказаться, что вы действительно проехали по платному участку, не обратив на это внимания. Если же звонок поступил в случае, когда вы уже продали машину, или указанный номер транспортного средства не совпадает с вашим, достаточно оставить заявку на отключение информирования и звонки перестанут поступать. Вне зависимости от источника ошибочного сообщения или звонка специалисты, обслуживающие системы программного обеспечения, непрерывно проводят мероприятия по выявлению и устранению случаев некорректной работы системы оповещения граждан.

Инновации меняют нашу жизнь, позволяют обеспечить удобство и комфорт и, как любое изменение, требуют некоторого периода адаптации, а удобства зачастую связаны с необходимостью проявлять сознательность и внимание. Будучи за рулем, обращайте внимание, что въезжаете на платную трассу, оплачивайте проезд вовремя, и тогда безбарьерная дорожная среда будет комфортной и безопасной.

Фото: предоставлены Ириной Еременко