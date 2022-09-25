Эксперты о референдумах: Донбасс получил надежду на свободное будущее

Проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках и на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей о вхождении в состав России является поистине историческим событием. Такое мнение председатель Молодежной ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров высказал на площадке Экспертного клуба.

«Это поистине историческое событие — Донбасс получил надежду на свободное будущее, в ожидании которого жил последние 8 лет, находясь под постоянным обстрелом и переживая геноцид и издевательства со стороны националистов, получивших власть в Украине», — сказал он.

Член Российской ассоциации политических наук, кандидат политических наук Зоя Силаева подчеркнула, что референдум — это важный демократический институт, который используют по всему миру для решения спорных и сложных вопросов, требующих участия всего населения.

Она отметила, что вынужденные переселенцы, покинувшие регулярно обстреливаемые территории, сохранили за собой право на участие в референдуме, поэтому для них важно высказать свое мнение.

«Татарстан тоже принял значительное количество беженцев на своей территории и для того, чтобы обеспечить реализацию ими своих прав на территории нашей республики, организуются избирательные участки», — отметила Силаева.

Политтехнолог, гендиректор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов отметил, что Татарстан начиная с 2014 года принял много жителей Донбасса.

«Конечно, мы имеем дело с особым случаем, когда возможность волеизъявления должна быть доступна каждому жителю территорий, участвующих в референдумах. И неважно, когда они вынужденно покинули свои дома», — сказал эксперт.

Доктор философских наук, профессор Олег Агапов подчеркнул, что организация избирательных участков для проведения референдумов о вхождении в состав России — важнейший гражданско-политический институт и прецедент, который закладывает основу «для новой интеграции большого русского / российского мира».

Председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов заявил, что сегодня жители Донецкой и Луганской народных республик, освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей, несмотря на то, что Киев заставил их покинуть свои дома, возвращаются — одновременно и домой, и в Россию.

«Вся наша страна готовится принять более 6 миллионов человек в свой состав. И Татарстан уже активно ведет эту работу, с одной стороны, в Лисичанске, которому наша республика оказывает содействие в восстановлении, с другой — открывая избирательные участки в татарстанских городах для голосования на референдуме», — сказал парламентарий.

Член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков сказал, что важным является фактор проведения референдумов в течение нескольких дней и возможность проголосовать в субъекте РФ.

«Беженцы из Донбасса живут с 2014 года почти во всех уголках России, каждый из них должен иметь право выразить свою волю на референдуме. Поэтому организация участков для голосования в различных субъектах РФ — это вынужденная и необходимая мера», — резюмировал Большаков.