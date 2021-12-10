Эксперты о переписи населения в Башкортостане: «Мы потеряем еще 150-200 тысяч татар»

То, как проходила перепись в соседней республике, вызвало недовольство татарской общественности. Многие эксперты утверждают, что в ходе переписи населения были случаи, когда татар записывали башкирами, дабы увеличить численность башкир. Перепись завершена: какие цифры о численности татар в Башкортостане нам предоставит официальная статистика?

То, как проходила перепись в Башкортостане, вызвало недовольство татарской общественности Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«За 1989-2010 годы в Башкортостане русских стало меньше на 115 тысяч»

Ильдар Габдрафиков, политолог, этнолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института этнологических исследований Уфимского научного центра РАН:

«Численность татар в Башкортостане будет зависеть от политической ситуации. По сравнению с итогами 2002 года в 2010 году численность татар увеличилась на 20 тысяч, а число башкир сократилось на 50 тысяч человек.

Думаю, мы вернемся к итогам 2002 года, потому что в этом году проводилась мощнейшая агитация с целью выдать татар за башкирский народ. В действительности в Башкортостане живет более миллиона татар. Если бы перепись была справедливой, итоги показали бы именно такую цифру. Надеюсь, что сильно напортачить не получится, татары останутся на уровне миллиона.

Ильдар Габдрафиков: «В этом году проводилась мощнейшая агитация с целью выдать татар за башкирский народ» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Численность русских объективно пойдет на спад, так как среди них и миграция, и смертность по сравнению с рождаемостью увеличились. К примеру, за 1989-2010 годы в Башкортостане русских стало меньше на 115 тысяч».

«В эту перепись мы потеряем 150-200 тысяч татар»

Вахит Имамов, писатель, главный редактор газеты «Мәдәни җомга», лауреат Государственной премии им. Габдуллы Тукая:

«В Башкортостане мы начали «терять» татар после 2002 года. В эту перепись мы потеряем еще 150-200 тысяч татар. Связано это, прежде всего, с политикой башкиризации. Потому что наш татарский народ боится громко заявлять о том, что мы татары.

Вахит Имамов: «Наш татарский народ боится громко заявлять о том, что мы татары» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Человек приспосабливается к месту проживания. Если он не запишется башкиром, ему не дают работать, не пускают на руководящие должности. За примерами далеко ходить не надо. Рамзия Якупова, с которой мы вместе учились, стала главным редактором после того, как записалась башкиркой. Они собирают, таким образом, певцов, поэтов, художников – всех талантов. Наши татары «спят».

«А не причисляют ли к башкирам “мертвых душ”?»

Карим Яушев, татарский журналист, живущий в Башкортостане, общественный деятель:

«Безусловно, по сравнению с 2010 годом численность татар получится меньше. Весь официальный Башкортостан – чиновники, национальные общественные организации – активно работали в этом направлении, потратили кучу денег. Имела место не только пропаганда, но и ложь и мошенничество. У пожилых людей даже не спрашивали о национальности – знаю, что такие факты тоже были.

Во время подготовки к переписи 2010 года устами государственного советника Президента Башкортостана Сергея Лаврентьева было сказано, что в республике башкиры составляют 41 процент. По моему мнению, это их контрольная цифра, то есть цель – вывести башкир на первое место по численности. Думаю, для достижения цели пришлось идти на подтасовки.

Есть еще один вариант. До этого официальная статистика сообщала о том, что численность населения республики идет на спад. После завершения переписи на совещании с Хабировым выяснилось, что населения стало больше на 100 тысяч. Такое несоответствие вызывает большие сомнения. Помимо того, что татар записывали башкирами, возникает мысль – а не причисляют ли к башкирам “мертвых душ”?»

«Перепись была организована удивительно коварным образом»

Нурмухамет Хусаинов, татарский историк, живущий в городе Белебей РБ, общественный деятель:

«Прогнозировать что-либо очень сложно, потому что в Башкортостане прошедшая перепись была организована удивительно коварным образом. Другого ждать и не приходится.

Нурмухамет Хусаинов: «Очень много людей не прошли перепись. Думаю, их место не осталось пустым» Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Вчера друг рассказал интересный факт. Его знакомый работал переписчиком и хвастался, как хитро он записывал в башкиры людей других национальностей. Видимо, не очень дружит с головой, раз открыто об этом распространяется. Так вот, переписчик приходил в дома с планшетом, по душам с жильцами общался, в их присутствии указывал “татарин”, но заполнение переписного листа не завершал. Выйдя же за порог, без шума и пыли в графе “национальность” указывал так, как нужно. Простой, но действенный способ обмануть татар.

Ко многим моим знакомым переписчики и вовсе не приходили. Пожилые люди не станут заполнять анкету на сайте, не поедут за этим в райцентр. Я специально расспрашивал. Очень много людей не прошли перепись. Думаю, их место не осталось пустым».

«Если перестараются, со стороны татар может последовать ответ»

Дамир Исхаков, этнолог, доктор исторических наук, главный редактор журнала «Туган җир»:

«В Башкортостане татар больше не станет. В связи с коронавирусом и политикой башкиризации численность может немного уменьшиться. В целом, думаю, цифры 2010 года повторятся. Больше не сократят, они нас немного побаиваются. Если перестараются, со стороны татар может последовать ответ».

Дамир Исхаков: «В Башкортостане татар больше не станет. В связи с коронавирусом и политикой башкиризации численность может немного уменьшиться» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Рассматриваются два сценария»

Ильнар Гарифуллин, историк, общественный деятель:

«Численность татар в Башкортостане не вырастет. Рассматриваются два сценария. Первый – “программа-минимум” – повторение итогов 2010 года. Одиннадцать лет назад многих татар также записали в башкиры, но по сравнению с 2002 годом давления было меньше. Второй – “программа-максимум”: есть план сократить татар от миллиона до 800 тысяч. Не могу сказать точно, что мы в итоге получим, цифры будут зависеть от политической ситуации.

Ильнар Гарифуллин: «Если татарская общественность отпустит ситуацию, будет реализована “программа-максимум”» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Итоги переписи в Башкортостане будут исходить из состояния местного правительства на будущий год. Здесь многое зависит от нас, татар. Если татарская общественность отпустит ситуацию, будет реализована “программа-максимум”. Если мы будем контролировать ситуацию с переписью и не убавим нынешнее давление, они засомневаются, играть ли с численностью татар. Конфликты были и во время переписи, и после. Выступление Тишкова тоже взяли во внимание».

«Хоть я и башкир, но записался татарином в знак протеста против переписи»

Ринат Гатауллин, профессор Башкирского государственного университета, доктор экономических наук:

«Я согласен с мнением многих экспертов: переписная кампания прошла неуспешно. Во-первых, были случаи, когда переписчики и вовсе не приходили. Во-вторых, как человек, принимавший участие в переписи через интернет, увидев анкету, задался резонным вопросом: нужна ли перепись вообще и извлечет ли наша страна пользу от 36 млрд рублей, потраченных на нее?

Ринат Гатауллин: «Перепись не дает нам верную информацию, поэтому я считаю ее напрасной тратой средств» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Вся информация, которую мы заполняли в анкете, есть в государственных органах. Например, и родившихся малышей, и умерших людей регистрируют органы ЗАГС. День и место рождения, пол они и так уже знают. Информацию о жилищных условиях можно получить из реестра недвижимости. Лишь одно неизвестно госорганам – это информация о национальной принадлежности. Это можно было бы выяснить и в ходе социологического исследования.

По результатам прошедших переписей мы видим, что в Башкортостане данные о численности татар и башкир и так неоднозначны. Переписям, прошедшим в Башкортостане, татары вовсе не доверяют. В некоторых других регионах, кажется, численность татар тоже преуменьшена. Например, в Сабантуе во Владивостоке участвовало 150 тысяч человек, а по официальной статистике там проживает всего 50 тысяч татар. В Дагестане национальный праздник собрал более 50 тысяч человек, а статистика показывает, что там всего 5 тысяч татар. И это при том, что не все татары могли прийти на Сабантуй. Например, у нас в деревне на праздник ходит лишь половина жителей.

Перепись не дает нам верную информацию, поэтому я считаю ее напрасной тратой средств. Более того, ее интерпретации могут нанести вред обществу. Если по результатам переписи средства на развитие культуры будут распределены неправильно, в обществе может появиться недовольство.

«Если мы – граждане Российской Федерации, стало быть, и права у нас должны быть равными» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Меня удивляет еще один момент. Федеральный центр активно вмешивается, возражает против должности президента республики, а когда в Башкортостане татарский язык назвали диалектом башкирского языка, политики будто воды в рот набрали. В этих вопросах воду специально мутят или делается что-то еще хуже? Если мы – граждане Российской Федерации, стало быть, и права у нас должны быть равными.

Я – башкир. Считаю себя интеллигентом. Интеллигентные люди всегда встают на защиту обиженных. В эту перепись в защиту татар и в знак протеста я специально записался татарином».

Автор: Рифат Каюмов, intertat.tatar; перевод

Источник: kazan.mk.ru