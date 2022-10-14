Эксперты о мобилизованных: «Наша миссия – сплотиться и поддержать ребят и их семьи»

В условиях объявленной в России частичной мобилизации важно поддерживать не только призывников, и их родных и близких. Особую роль в оказании разного рода помощи семьям мобилизованных играет движение «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!», которое возобновило свою работу в Татарстане, считают специалисты. Своими мнениями они поделились на площадке экспертного клуба.

Напомним, в муниципалитетах Татарстана начали работать штабы по сбору гуманитарной помощи по заявленному списку необходимых товаров для военнослужащих и их семей. Оказывается также волонтерская, финансовая, информационная, психологическая, образовательная помощь.

Организация пунктов в каждом муниципалитете дает возможность каждому жителю республики оказать посильную помощь мобилизованным, отметил исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Айрат Мубаракшин. «В скором времени волонтерами будет предоставляться адресная разноплановая помощь семьям военнослужащих. Единство – часть общественной жизни в целом, а при сегодняшних условиях – наша благородная и необходимая миссия», – считает он.

Особенно важно, что оказывается помощь не только в необходимых продуктах, но и психологическая, образовательная и другая, отмечает директор РОО «Совет детских организаций Республики Татарстан» Екатерина Согрина.

«Ребятам, которые вынуждены выйти из зоны комфорта и попасть в отнюдь не простые условия, нужна поддержка не только родных и близких, но и просто незнакомых людей и, конечно же, государства. Поддержка любая – материальная, психологическая, просто доброе слово. Сборы гуманитарной помощи позволяют всем неравнодушным поучаствовать в общем деле, в достижении общей цели, сплотиться, а также просто поддержать тех, кто в этом действительно нуждается», – отмечает Генеральный директор ООО «Таймас-групп» Динар Минахметов.

Напомним, частичную мобилизацию в России Президент Владимир Путин объявил 12 сентября. Для службы в зоне проведения военной спецоперации планируется призвать 300 тыс. резервистов. Как ранее сообщил министр обороны Сергей Шойгу, 200 тыс. из них уже прибыли в Вооруженные силы РФ.