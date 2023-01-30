Эксперты о малых городах: «скучность» для молодых должна стать «спокойствием» для старших

Малые города могут привлечь жителей спокойствием, социальной однородностью, относительно невысокой стоимостью жизни, соседскими сообществами и национальной идентичностью. Такое мнение выразил зампредседателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин.

«В малых городах уезжающую молодежь надо замещать людьми, которые готовы приехать из большого города, где они испытывают дискомфорт от высокого темпа жизни. Это могут быть люди творческих профессий, требующие уединения, или пожилые люди, которым трудно занимать рабочие места в крупных городах: учителя, врачи, менеджеры. Почему бы им не переехать, получить работу в социальной сфере, недорогое жильё. То есть “скучность” для молодежи надо попробовать перевернуть в “спокойствие” для старших, а транспортную недоступность трансформировать в “прелесть уединения”», – сказал он, выступив на площадке Экспертного клуба.

Руководитель исследовательского агентства «Промрейтинг» Антон Глухов считает, что мощным фактором для развития малых городов стал интернет, благодаря которому появилась удаленная работа, удаленное образование и сервисы доставки товаров.

«Пандемия вместе с локдауном и удаленной работой вернула на малую родину многих специалистов из городов-миллионников. Там теперь быстрый интернет, а еще природа и продукты подешевле. Люди вернулись к чистому воздуху из мира смога и пыли и поняли, что в небольшом городке не так уж и плохо. Примеры из реальной жизни перед моими глазами», – поделился эксперт.

По словам Глухова, важным привлекательным фактором малых городов России выступает архитектура. Большие города сильно испортили пластиком и бетоном, а Белая Калитва, Переславль-Залесский, Вышний Волочёк и Плёс фактически сохранились в дореволюционном состоянии.

«Удивительная архитектура уездных городов манит своим шармом. Я много езжу по стране, часто бываю в малых городах и не перестаю удивляться тому, как там головокружительно красиво. В некоторых населенных пунктах есть возможность переночевать в старинных домах, переживаемый опыт восхитителен», – подчеркнул эксперт.

Развитие малых городов – актуальнейший вопрос будущего России, считает депутат Госдумы РФ от Татарстана Айдар Метшин.

«В нашей стране 1,1 тыс. городов, большая часть которых относится к категории малых, с численностью менее 50 тыс. человек. Общей и самой важной проблемой их развития является отток населения, молодого поколения. Какие условия необходимо создать, чтобы молодежь свою малую родину выбирала для постоянного проживания? Что нужно сделать, чтобы работала формула “Где родился там и пригодился”? Тема, которая заслуживает внимания представителей власти, научного и профессионального сообщества. Это большой и сложный разговор, к которому я предлагаю присоединиться всех заинтересованных лиц в формате “круглого стола”», – сказал он.

Тема развития малых городов не нова, ей уже больше 150 лет, фактически – это тема отражения процесса индустриализации и модернизации российского общества, отметил советник ректора по стратегическим инициативам Казанского инновационного университета Олег Агапов.

«Традиционно, государственные мужи вспоминали о провинции, о малых городах, когда закрывался глобализационный процесс, ибо мегаполисы как в XIX, так и ХХ веках – это детище глобальной экономики. Смогут ли малые города дать высокий уровень доходов? История и культура, это прекрасно, но какова инфраструктура? Разумеется, в начале XXI века в стратегиях развития малых городов наметились качественно новые моменты, даже есть тренд деурбанизации, но без умной логистики асфальтовых дорог, иной инфраструктуры все манифесты о малых городах будут не более чем проектами», – уверен Агапов.