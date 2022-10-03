Эксперты о кредитных каникулах для мобилизованных: Переживания за долги не должны мешать

Кредитные каникулы или кредитная амнистия — крайне необходимая мера для мобилизованных граждан РФ. Так гендиректор ООО «Таймас-групп», предприниматель с 14-летним стажем Динар Минахметов прокомментировал инициативу, по которой призванные в рамках частичной мобилизации граждане, взявшие кредит до призыва на военную службу, смогут оформить кредитные каникулы.

«Людям нужна уверенность в завтрашнем дне. В текущих условиях, когда часть населения вынуждена покинуть свои дома для защиты Родины, эмоциональные переживания за долги не должны мешать делу», — приводится цитата Минахметова на сайте Экспертного клуба.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин отметил, что закон учитывает механизм дополнительной защиты для граждан, взявших кредит.

«Они должны быть защищены законом. В принципе, уже такие ситуации бывали по жизни, но они не в рамках закона решались, поэтому сейчас очевидно, что принят закон своевременно. Тот, кто взял кредит и оказался в зоне СВО, должен быть спокоен, что это не ляжет тяжелым бременем на его семью и на него самого», — считает Гафиятуллин.

Председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты РТ Айрат Гимадутдинов назвал еще один положительный момент этой инициативы: каникулы могут быть предоставлены не только самому мобилизованному, но и членам его семьи.

«Также, думаю, стоит подумать о том, какие еще льготы или доплаты можно сделать для мобилизованных за счет ресурсов, которые могут быть сформированы предприятиями в обмен на предоставление отсрочки их ключевым сотрудникам. Для государственных интересов важно, чтобы каждый гражданин приносил максимальную ценность на своем месте, согласно своему призванию», — подчеркнул Гимадутдинов.

Член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева отметила, что сложившаяся ситуация создает факторы нестабильности для семьи, поэтому в таких условиях особенно важна поддержка государства.

«Помимо того, что это стресс, это еще и неуверенность в завтрашнем дне. Особенно в ситуации, когда у вас значительные кредиты. Поэтому важно, что государство это осознает и оказывает поддержку тем, кто защищает его интересы», — сказала эксперт.