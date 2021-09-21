Одна из главных тенденций избирательной кампании в Госдуму в этом году — уменьшение отказов в регистрации кандидатов по сравнению с кампанией 2016 года, что увеличило конкуренцию между партиями и дополнительно сказалось на легитимности процесса. Члены Экспертного клуба из Татарстана оценили, какие еще были новации в думских выборах 2021 года.

Заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков отметил, что уменьшение отказов в регистрации сказалось на том, что у избирателя был более широкий выбор.

«Легитимность выборов в ГД РФ подтверждает достаточно большая явка граждан на избирательные участки. Электронное голосование показало огромные проценты участвующих даже в Москве, где явка бывает разной в разных кампаниях. Были лидеры по явке. Например, Татарстан сумел привлечь на участки не только среднее и старшее, но и большое число молодежи», — сказал Большаков.

Он напомнил, что важно присутствие многочисленных наблюдателей из России, стран СНГ, дальнего зарубежья.

«Наши выборы и их результаты официально были признаны Китаем — самой густонаселенной страной мира, обладающим вторым ВВП в мире. Среди 14 партий и множества кандидатов одномандатников избиратель мог выбрать тех политиков и тех политических сил, за которых он и отдавал свой голос. Значительный спектр политических идей — параметр легитимности», — сказал доктор политических наук.

Большаков отметил, что выборы стали более технологичны и прозрачны: основная агитация и борьба стали перемещаться в Сеть, однако телевидение все еще играет значительную роль.

Член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева отметила, что из-за пандемии в этот раз партиям пришлось сократить работу в поле непосредственно с избирателем и начать осваивать новые формы работы в интернете.

«Кандидаты, которые просто дают обещания, уже никому не интересны. Все это потребовало от политических партий мобилизации всех своих сил, внесение коррективов в выбранные ими стратегии и введение новшеств в предвыборную кампанию, чтобы сохранить и приумножить свой электорат. Поэтому мы видим новые лица в списках и серьезное обновление кадров, значительную часть которых занимают представители социальных профессий и волонтеры, прошедшие отбор в рамках кадровых конкурсов и обладающие лидерскими качествами и имеющие идеи по выходу страны из кризиса», — сказала Силаева.

По ее мнению, изменился и сам избиратель, к гражданами пришло осознание, что отсидеться дома не получится. Это увеличило интерес людей к программам политических партий — они начали читать, анализировать и сравнивать.

«Более того избиратели проявляют интерес к тем политическим партиям и их представителям, которых знают по конкретной работе в регионе или отрасли. Уровень конкуренции на этих выборах несколько вырос, но тенденции 2016 года сохраняются», — посчитала Силаева.