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Эксперты: в Татарстане нехватку кадров испытывают практически все отрасли экономики
В Республике Татарстан актуальны больше 47 тыс. вакансий, при этом дефицит кадров наблюдается почти во всех отраслях экономики, сообщает со ссылкой на экспертов газета «Республика. Татарстан».
Самые востребованные специалисты – представители рабочих профессий. Также требуются кладовщики, мастера, прорабы, продавцы и кассиры, администраторы, водители.
Топ-3 сфер по дефициту кадров выглядит следующим образом: производство (8,1 тыс. вакансий), строительство (4,5 тыс. вакансий) и отрасль транспорта (3,2 тыс. ваканский).
Кроме того, в кадрах нуждаются отрасли продаж, здравоохранения, области образования и науки, сфера пищевой промышленности.
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