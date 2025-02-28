Эксперты назвали условия для возвращения иностранных брендов в Россию

Россия должна обеспечить отечественным производителям преимущества в случае возвращения на российских рынок иностранных брендов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Я прошу правительство подумать над тем, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов, с тем чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО. Но тем не менее нам же создали определенные трудности. И мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться. Создавая и оставляя преимущества для собственных производителей. Надо сделать это тонко, аккуратно. Но нужно сделать обязательно», – поставил задачу глава государства.

Своим мнением о перспективах возвращения иностранных компаний в Россию и условиях для них на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Фото: © «Татар-информ»

Возвращение ушедших из России иностранных компаний возможно, но на новых условиях, считает член Комитета Государственной Думы по защите конкуренции Айдар Метшин. По его мнению, российский потребитель сегодня знает преимущество отечественных товаров. Однако конкуренция все же необходима, в том числе для развития российских производителей. Он также отметил важность доступа для местных компаний на зарубежные рынки, выступая против односторонней торговли.

«Насколько сегодня мы испытываем потребность в возвращении этих компаний? Пусть все решит рынок, покупатель сам сделает выбор. Может быть резонным открытие рынка для возвращающихся компаний с неким изменением налогового режима и, безусловно, их структуры не могут рассчитывать на финансовые или иные меры поддержки в России, весь массив поддержки должен быть направлен на отечественное производство и бизнес», – заключил парламентарий.

Прежде чем принимать решение о возвращении иностранных брендов на российский рынок, необходимо оценить, какие ниши уже заняты отечественными производителями, считает председатель Комиссии по вопросам экономики и инфраструктуре жизнедеятельности граждан Общественной палаты Республики Татарстан Айрат Гимадутдинов. По его мнению, в сфере общепита, где зарубежные сети фастфуда были успешно заменены отечественными, в возвращении иностранных брендов нет смысла.

«Если говорить про бренды одежды, то надо посмотреть кто сейчас их заменил. Если бренды из других стран, то можно и пустить на определенных условиях, чтобы конкуренция была, а если наши производители работают, тогда условия возвращения должны быть жёстче, а отечественным брендам предоставить льготы, например, компенсировать часть ставки по кредитам на производство», – отметил он.

Фото: © «Татар-информ»

В текущей ситуации, когда часть иностранных компаний осталась, а уход других открыл перспективы для местных производителей, акцент необходимо сделать на поддержке малого и среднего бизнеса. Член Общественной Палаты РФ от Татарстана Ольга Павлова отметила, что важно помогать предприятиям продвигать товары. Бесплатные акселераторы по упаковке и настройке бизнес-процессов могут сыграть ключевую роль в этом направлении.

«Кроме того, нельзя не упомянуть о значительном прогрессе в российском станкостроении и робототехнике. Инвестиции в эти направления, а также обучение студентов в вузах, работающих в тесном сотрудничестве с промышленностью, создают мощную базу для внедрения новых технологий и повышения квалификации кадров», – сказала она.

Возвращение иностранных компаний должно происходить на справедливых условиях, чтобы не ущемлять интересы отечественных производителей, считает председатель Комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин.

«Также необходимо предусмотреть механизмы, поддерживающие отечественных производителей. Это могут быть программы по продвижению российских товаров, разработка программ по обучению и повышению квалификации работников в сфере производства, поддержка экспортных инициатив, чтобы российские производители могли выходить на международные рынки», – подчеркнул Топилин.

Фото: © «Татар-информ»

Несмотря на санкции и уход многих зарубежных компаний, российская экономика не только выстояла, но и развивается благодаря бизнесу, считает Топилин. Он заверил, что государство продолжит поддерживать инициативных и предприимчивых граждан, способствующих экономическому росту страны.

Условия возвращения иностранных компаний на российский рынок должны определяться российской стороной, исходя из интересов отечественных компаний, считает эксперт Евгения Храмова. По ее мнению, свободный рынок подразумевает свободу выбора для всех участников, но условия всегда задает торговая площадка, реализуя свои интересы.

«Поэтому условия по возвращению зарубежных компаний на российский рынок должна определять российская сторона. А условия возвращения должны быть только выгодные, реализующие интересы российских компаний. Именно так всегда строились торговые отношения в Республике Татарстан – исходя из интересов республики, ее производителей и такое положение вещей неизменно приводило республику к успеху. Если опыт Татарстана будет повсеместным, то отечественный производитель будет в выигрыше, особенно при поддержке на российском рынке государственными структурами», – заключила она.