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Эксперты назвали топ-5 крупнейших экосистем России
Продукты пяти компаний, наиболее развитых среди экосистем России, были исследованы специалистами аналитического агентства Spektr. Эксперты сравнили продукты МТС, «Яндекса», «Сбера», VK и «Тинькофф».
По оценкам специалистов агентства, первое место по запускам и покупке новых сервисов из самых активных претендентов на лидерство среди российских экосистем заняла МТС. По мнению экспертов, компания среди новых направлений заняла сильные позиции в сфере медиа и развлечениях, активно развивает сферы путешествий и финансов, инвестирует в компании в области навигации и безопасности, занимает освободившиеся после ухода иностранных компаний сегменты, такие как собственная видеоплатформа, магазин приложений, игровые сервисы и так далее.
Самой сфокусированной на AI-технологиях стала экосистема «Сбера». Лидером в медиа стал VK, считают эксперты. «Яндекс», по их мнению, наиболее активен на новых рынках, а «Тинькофф» больше остальных сосредоточен на развитии суперприложения.
В исследовании отмечается, что МТС и VK активно развивают вертикально интегрированные структуры — от производства контента до концертных площадок.
Эксперты также подсчитали, что количество подписчиков МТС и «Яндекса» за 2022-2023 годы увеличилось почти вдвое.
Экосистема представляет из себя комплекс сервисов и продуктов от одного провайдера, связанный единой цифровой платформой и развивающийся с помощью анализа данных о пользователях.
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