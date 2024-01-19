Эксперты назвали топ-5 крупнейших экосистем России

Продукты пяти компаний, наиболее развитых среди экосистем России, были исследованы специалистами аналитического агентства Spektr. Эксперты сравнили продукты МТС, «Яндекса», «Сбера», VK и «Тинькофф».

По оценкам специалистов агентства, первое место по запускам и покупке новых сервисов из самых активных претендентов на лидерство среди российских экосистем заняла МТС. По мнению экспертов, компания среди новых направлений заняла сильные позиции в сфере медиа и развлечениях, активно развивает сферы путешествий и финансов, инвестирует в компании в области навигации и безопасности, занимает освободившиеся после ухода иностранных компаний сегменты, такие как собственная видеоплатформа, магазин приложений, игровые сервисы и так далее.

Самой сфокусированной на AI-технологиях стала экосистема «Сбера». Лидером в медиа стал VK, считают эксперты. «Яндекс», по их мнению, наиболее активен на новых рынках, а «Тинькофф» больше остальных сосредоточен на развитии суперприложения.

В исследовании отмечается, что МТС и VK активно развивают вертикально интегрированные структуры — от производства контента до концертных площадок.

Эксперты также подсчитали, что количество подписчиков МТС и «Яндекса» за 2022-2023 годы увеличилось почти вдвое.

Экосистема представляет из себя комплекс сервисов и продуктов от одного провайдера, связанный единой цифровой платформой и развивающийся с помощью анализа данных о пользователях.