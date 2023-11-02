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Эксперты назвали топ-15 вакансий для подработки
Аналитики сервиса «Авито» назвали 15 самых высокооплачиваемых вакансий для подработки в России этой осенью.
В рейтинг попали: электрик, диспетчер, менеджер по персоналу, кухонный работник, ресторанный администратор, ремонтник, сантехник, слесарь, мясник, маляр, кондитер, массажист, логопед, бариста и архитектор.
Также, по данным сервиса, работодатели существенно увеличили зарплаты работникам в области электричества на 78%. Так, электрик при неполной занятости может заработать в среднем 53,6 тыс. руб.
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