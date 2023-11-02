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Общество 2 ноября 2023 09:51

Эксперты назвали топ-15 вакансий для подработки

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Эксперты назвали топ-15 вакансий для подработки
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Аналитики сервиса «Авито» назвали 15 самых высокооплачиваемых вакансий для подработки в России этой осенью.

В рейтинг попали: электрик, диспетчер, менеджер по персоналу, кухонный работник, ресторанный администратор, ремонтник, сантехник, слесарь, мясник, маляр, кондитер, массажист, логопед, бариста и архитектор.

Также, по данным сервиса, работодатели существенно увеличили зарплаты работникам в области электричества на 78%. Так, электрик при неполной занятости может заработать в среднем 53,6 тыс. руб.

#работа #вакансии #авито
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