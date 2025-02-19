Эксперты назвали статус Казани как культурной исламской столицы успехом

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В минувший четверг в городе Джидда в Саудовской Аравии приняли решение: в 2026 году культурной столицей исламского мира будет Казань. Это случилось на XIII конференции министров культуры стран Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО). Статус даст Татарстану возможность интегрироваться в мировую повестку, а также укрепить международные связи России с другими странами, отметил на субботнем совещании в Доме Правительства РТ Раис республики Рустам Минниханов.

«Это большое событие. Мы тех, кто принимал участие в этой работе, поздравляем. Это, во-первых, признание вклада наших просветителей, ученых, деятелей культуры и искусства в мировой цивилизации, а также знак доверия со стороны исламского мира России, конкретно Республике Татарстан», — сказал он.

Члены экспертного клуба тоже подчеркнули важность этого события.

Статус Казани как культурной столицы исламского мира означает очередной политический успех всей Российской Федерации. Республика Татарстан в целом и ее столица отработали на имидж всей страны, считает завкафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ, член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков.

«Поддержка России за рубежом за три года СВО не уменьшилась, она расширилась, исламский мир поддерживает внешнеполитический курс России несмотря на то, что многие исламские страны имеют партнерские отношения с западным миром и, прежде всего, США (Саудовская Аравия, Иордания и др.). Отмечу здесь, что Россия является по статусу лишь наблюдателем в ОИС. Большую роль в принятии положительного решения для Казани сыграл лично Раис РТ Рустам Минниханов, который постепенно становится не только лидером одного из российских регионов, но и крупным российским политиком международного уровня», – сказал Большаков.

Он также отметил, что в качестве экономических стимулов Казань получит дальнейшее благоустройство, строительство новых культурных объектов, взаимообмен исламской, православной и других религиозных культур. Казань ожидают новые инвестиции, дальнейшее развитие туризма.

Председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов считает, что столица Татарстана становится «новой консолидирующей силой исламского мира, прочным плацдармом для укрепления доверия и сотрудничества Российской Федерации с мусульманскими странами».

«Статус культурной столицы исламского мира еще раз подтверждает тот факт, что Казань – один из ключевых центров притяжения, сохранения и развития исламской культуры. Татарстан является драйвером этого процесса. Наши друзья и партнеры в исламском мире – надежные и принципиальные союзники, с помощью и при поддержке которых Россия может уверенно преодолеть все геополитические и цивилизационные вызовы», – сказал парламентарий.

Член Общественной Палаты РФ от Республики Татарстан, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова заявила, что объявление Казани в таком статусе – это очередное свидетельство провала попытки Запада изолировать Россию.

«Отсюда и парадокс – российский город стал культурной столицей этого огромного исламского мира. Шутка ли – около 2 миллиардов мусульман, 23% от общей численности населения мира, обретут в 2026 году свою культурную столицу в виде Казани. Это для понимания нетривиальности достижения Минниханова. Чудесный микс – личность Минниханова и отсвет славы БРИКС вывели Казань в победители этой номинации», – заключила она.