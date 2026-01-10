Эксперты назвали российские купюры одними из самых защищенных в мире
Российские банкноты входят в пятерку самых защищенных в мире, рассказал РИА «Новости» финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.
«Совершенно очевидно, что российский рубль как купюра по уровню защиты входит в пятерку лучших», – подчеркнул он.
Лидером по защите остается швейцарский франк, за ним идут евро и австралийский доллар с 3D-элементами. В пятерку эксперт также включил кенийский шиллинг.
Замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков рассказал, что в Австралии банкноты делают из полимера, оснащают прозрачным окошком («clear window»), OVD-элементами и тактильными признаками.
Российские купюры, в свою очередь, изготавливаются из хлопковой бумаги с использованием проверенных и «зрелых» технологий – водяных знаков, волокон, микротекста, микроперфорации и OVD.
«Технологически Россия использует решения того же класса, но реализует их на хлопковой бумаге, а не на полимерной пленке», – подчеркнул Пермяков.