Эксперты назвали пять вещей, которые облегчат загородную жизнь

Чем старше становишься – тем больше ценишь дачу: свежий воздух, простор, до речки рукой подать, да даже дачные хлопоты по-другому воспринимаются! Начинаешь в них находить удовольствие, а ведь раньше они воспринимались как повинность. Между прочим, с комфортом можно провести время даже на бабушкиной даче, где минимум удобств: главное – нужные вещи подобрать.

Так что весенняя акция от «Галамарта» тут как нельзя кстати: 10 и 11 марта жители Казани смогут купить все для дачи и сада по акции «Второй товар за 1 рубль». А так как среди разнообразия немудрено растеряться, в помощь вам – топ товаров, без которых в дачной жизни никуда:

Для полива огорода: садовый распылитель воды или растягивающийся шланг INBLOOM. И никаких тяжелых леек, от которых потом не разгибается спина!

Для садовых работ – соответствующий инвентарь: грабли, корнеудалители, лопаты, пилы и т.д.

Чтобы в конце лета получить богатый урожай, берем почвогрунт и удобрения.

Для непредсказуемой погоды – яркие дождевики. Есть детские и взрослые – можно взять про запас, чтобы всем гостям хватило.

Так как лето – это не только жаркая погода, но и всевозможные вредители, пригодится ультразвуковой отпугиватель грызунов и насекомых INBLOOM.

Хотите почувствовать себя ландшафтным дизайнером? Тогда для вас –гирлянды и фонари на солнечных батареях, декоративные фигурки и заборчики. Все-таки одно из самых приятных занятий на даче – выпить вечером чаю на веранде, охватывая взглядом свои владения. Так что эстетической стороне вопроса стоит уделить самое пристальное внимание!

В честь весны жителям Казани «Галамарт» дарит еще один бонус: до конца марта по промокоду «ЛЮБЛЮ ГАЛАМАРТ» вы получите скидку -20% в интернет-магазине. Можно устроиться поудобнее и не спеша выбрать все, что давно хотели: от новых гаджетов – до посуды и бытовой техники.

*Акция «Второй товар за 1 рубль» на категорию «Дача и сад» действует 10-11 марта 2023 г. в розничных магазинах «Галамарт» в Казани.

*Промокод «ЛЮБЛЮ ГАЛАМАРТ» действует до 31.03.2023 года в интернет-магазине galamart.ru.

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