Эксперты назвали причины плохой подготовки водителей в автошколах РТ

На качество подготовки водителей влияет дефицит кадров. Об этом заявила исполнительный директор Федерации автошкол РТ Елена Витюгова, отвечая на вопрос, «почему в автошколах плохо учат». Ее комментарий приводит газета «Челнинские известия».

По словам спикера, инструктора увольняются, в том числе из-за низких зарплат. При этом учеба в автошколах стоит меньше себестоимости из-за чего большинство организаций сокращают часы по вождению.

Вторая причина неудовлетворительной подготовки - несовершенство программ обучения. По словам эксперта, норма – это 56 часов вождения, но иногда людям нужно больше часов практики, поэтому программу обучения надо менять.

Представители отрасли согласны с тем, что увеличение учебных часов отразилось бы на качестве подготовки водителей, однако это палка о двух концах. Если увеличить количество часов вождения и теории, то подорожает и обучение, уверен инструктор одной из автошкол Челнов Андрей. И если сейчас учеба в автошколе стоит от 30 до 40 тыс. рублей, то при увеличении часов стоимость вырастет до 70 тыс., а то и больше, предположил он.