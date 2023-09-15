Эксперты назвали причины дефицита на рынке аренды в Казани этим летом

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Этим летом в Казани спрос на съемные квартиры значительно превысил имеющиеся на рынке недвижимости предложения. По данным профильных экспертов, в августе в татарстанской столице все арендуемые квартиры были заняты, сообщает KazanFirst.

Основной причиной такого положения дел стало желание хозяев квартир заработать на туристах, количество которых с каждым годом увеличивается. Все лето собственники занимались посуточной сдачей, забыв о предложениях на длительный срок.

Согласно прогнозам экспертов, завершение туристического сезона стабилизирует ситуацию. В сентябре на рынке аренды вновь начали появляться объявления о длительной сдаче квартир.