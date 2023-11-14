Эксперты назвали причину роста цен на детские сладкие подарки

Детские сладкие подарки к Новому году выросли в цене в среднем на 20%. При этом, как сообщает корреспондент ГТРК Татарстан, несмотря на подорожание, ассортимент набора стал скуднее.

Причины подорожания просты: дорогое сырье, издержки логистики и рост кредитных ставок.

«Кондитерские изделия в сентябре уже подорожали по сравнению с началом года на 6,3%, печенье и пряники на 8,04%, карамель на 7,7%, лидером роста стала жевательная резинка — 14,59%», — рассказала доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.

При этом, если раньше в коробку клали дорогие шоколадные конфеты, то теперь там лежат печенье, пастила и зефир. К слову, вес сладкого также уменьшается. Сокращаемые объемы компенсируют игрушкой.

Как отмечают производители, власти регулируют цену на сахар для потребителей, но кондитеры закупают его по рыночной цене. О том, может ли измениться спрос на «сладкую коробку», смотрите в сюжете телеканала.