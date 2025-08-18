Эксперты назвали недорогие направления для поездок из Татарстана в сентябре

В сентябре жители Татарстана могут отправиться вдвоем на неделю и потратить на отдых до 70 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба сервиса путешествий «Туту».

По информации сервиса, поездка в Красноярский край на самолете с проживанием в отеле на неделю обойдется паре из Татарстана в 54 тысячи рублей. Там туристы смогут посетить знаменитые красноярские скалы – «столбы», отправиться на прогулку по Енисею на теплоходе и попытать счастья в наблюдении северного сияния.

На путешествие в Дагестан на двоих придется потратить около 55 тысяч рублей. Там можно будет прокатиться по волнам Сулакского каньона, посетить древний аул-призрак Гамсутль и познакомиться с кавказским гостеприимством.

Отдых в Иркутской области обойдется паре в 56 тысяч рублей. Основными достопримечательностями здесь называются Байкал, Кругобайкальская железная дорога, прогулки по таежным тропам вокруг Листвянки и дегустация местного омуля.

Ростовская область станет еще одним вариантом бюджетного отдыха – поездка на неделю и проживание в отеле на двоих обойдутся в 63 тысячи рублей. В начале осени здесь проходят туры с дегустацией донских вин, можно покататься на сапбордах по рукавам Дона, посетить казачьи станицы и устроить гастротур с вареными раками и ухой с дымком.

Руководитель отдела маркетингового анализа «Туту» Ольга Котельникова отметила, что наиболее экономично для жителей Татарстана отдыхать в Астраханской области. Она пояснила, что перелет туда и обратно с проживанием на семь ночей в отеле обойдется примерно в 53 тысячи рублей на двоих, а поездка на поезде будет немного дороже – около 58 тысяч рублей.

По словам Котельниковой, в сентябре Астрахань привлекает туристов сахарными арбузами, водными прогулками, удачной рыбалкой и живописными закатами над Волгой.