Эксперты назвали Минниханова одним из самых устойчивых губернаторов на будущих выборах

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Губернаторские кампании-2025 проходят в условиях минимальных ресурсов и низкой активности партий, которые концентрируют усилия на будущих выборах в Госдуму. На фоне общего затишья наиболее уверенные позиции демонстрирует Раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом заявили эксперты «Минченко консалтинга» в новом рейтинге «Госсовет 2.0», передает «Коммерсантъ».

В докладе отмечается, что осенние итоги все же станут показателем расстановки сил парламентской оппозиции и определят отправную точку для федеральной гонки.

Большинство из 20 избирательных кампаний носит инерционный характер. Эксперты указали, что акцент делается не на электоральной борьбе, а на внутриэлитных процессах, где основное влияние оказывают кадровые перестановки, федеральные события и активность силовых структур.

Кандидаты от парламентской оппозиции в ряде случаев ограничиваются имитацией кампаний с минимальными вложениями, а часть усилий перераспределяется на выборы в заксобрания и горсоветы.

В исследовании выделяются три типа кампаний. Первый – «антиистеблишментный», когда врио глав регионов делают ставку на критику местных элит и масштабные кадровые ротации.

Второй – «лоббистский», в рамках которого губернаторы добиваются федеральных инвестиций и продвигают крупные инфраструктурные проекты.

Третий, наиболее распространенный, – «технократически-рутинный», где основной упор делается на отчет о проделанной работе. Такой формат объясняется референдумным характером выборов, когда соперники фактически не ведут активной агитации.

Особое внимание эксперты уделили политической устойчивости действующих руководителей. В «зеленой зоне» рейтинга с самыми сильными позициями оказались, как уже уточнялось ранее, Раис Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Архангельской области Александр Цыбульский.

В то же время в числе наименее устойчивых оказались губернаторы Игорь Кобзев (Иркутская область), Сергей Ситников (Костромская область), Юрий Слюсарь (Ростовская область), Александр Дронов (Новгородская область) и Александр Богомаз (Брянская область). На их позиции влияют региональные конфликты, уголовные дела против местных чиновников и фактор длительного пребывания у власти.

Методология исследования базируется на девяти критериях: шесть приносят положительные баллы (поддержка федеральных политиков, наличие масштабных проектов, экономическая привлекательность региона, срок пребывания на посту, качество политического менеджмента, личный имидж), три отнимают (конфликты, скандалы, уголовные дела). Набравшие более 15 баллов попадают в «зеленую зону» устойчивости, менее 10 – в «красную». Рустам Минниханов набрал 20 баллов.