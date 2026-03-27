Эксперты назвали ключевые тренды на авторынках ПФО и Татарстана

Авторынок как России в целом, так и в Приволжском федеральном округе постепенно меняется из-за экономической ситуации и развития новых технологий. Ключевыми изменениями в сфере поделились эксперты Авито Авто на региональной дилерской конференции «Высшая передача».

Как отметил руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом Камран Гусейнов, среди жителей округа наблюдается повышение интереса к категории подержанных автомобилей. За первый квартал 2026 года в ПФО спрос вырос на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом объём предложения составил 21,3% от общего объёма заявлений.

По словам Гусейнова, на сегодняшний день средний автопарк включает широкий диапазон возрастов транспортных средств. При этом средняя стоимость автомобиля с пробегом в Поволжье составляет 1,2 млн рублей.

Руководитель классифайда в бизнес-направлении «Дилеры» Кирилл Поляков заметил, что можно ожидать: с каждым годом доля «китайцев» на рынке автомобилей с пробегом будет только расти.

Наибольший интерес у покупателей в ПФО вызывают автомобили возрастом 4–9 лет. Такая ситуация сложилась из-за того, что автомобили младше трёх лет можно сказать конкурируют с новыми моделями, при этом предлагая меньшие скидки и преференции.

Если же говорить о Татарстане, то в первом квартале 2026 года наблюдается рост спроса на авто с пробегом на 17,2% в сравнении с таким же периодом в 2025 году. Их средняя цена составила 1,6 млн рублей, что на 21% выше, чем в среднем по ПФО, и на 6% больше, чем по России.

С точки зрения доли рынка лидируют автомобили отечественного производства – 30% среди всех объявлений в регионе. При этом спрос на китайские автомобили вырос сильнее, чем на все остальные, – на 32% за год.

Говоря о новых авто, по сравнению с первым кварталом 2025 года спрос на них увеличился за такой же период в 2026 году на 16,8%. Причиной послужило в том числе постепенное снижение ключевой ставки Центробанка, которое стимулирует интерес к покупке новых автомобилей, а также снизило привлекательность депозитов.

А в Татарстане в первом квартале 2026 года спрос на новые автомобили вырос на 18,8% по сравнению с тем же периодом 2025 года, а средняя цена составила 3,4 млн рублей, что на 10% больше, чем в среднем по ПФО, и на 5% дешевле, чем по России.

Также отмечен рост доли российских брендов в предложении новых автомобилей с 34 до 41%. Наибольшей популярностью пользуются автомобили в ценовом диапазоне от 2 до 3 млн рублей, на которые приходится 29% всех запросов. Чуть меньше внимания – 28% и 27% – сфокусировано в сегментах 3–5 млн рублей и 1–2 млн рублей соответственно.

Как сообщила главный исследователь потребителей Авито Авто Екатерина Ковалева, в целом по стране наблюдается значительный рост доли коммуникаций через чат-сервисы, в Поволжье доля использования чатов составила 66%. Причиной таких предпочтений она назвала удобство для молодежи, привыкшей к письменному общению в чатах, и возможность задать вопрос в удобное время.