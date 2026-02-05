Эксперты назвали ключевые факторы выбора жилья для инвестиций в Казани

По итогам 2025 года Казань заняла третье место среди миллионников по темпам подорожания жилья: средняя стоимость квадратного метра «первички» достигла 272,7 тыс. рублей, что на 19,3% выше показателя 2024 года. Об этом «Татар-информу» сообщили эксперты группы «Самолет». Рост цен на новостройки в Казани в 2025 году сопровождался ростом инвестиционного интереса.

По данным аналитиков, основным критерием при покупке жилья в инвестиционных целях остается ликвидность квартиры – возможность быстро и выгодно ее продать. Этот фактор назвали ключевым 41% опрошенных. Также важное значение имеют планировка и метраж, удобные для сдачи в аренду, популярность района у арендаторов и покупателей, потенциал роста стоимости жилья и надежность застройщика – более четверти респондентов отметили эти параметры как значимые.

Выгодные условия покупки также входят в число ключевых факторов: 45% участников опроса указали на ипотеку с пониженной ставкой.

При выборе района покупатели прежде всего обращают внимание на транспортную доступность и планы по развитию метро – этот критерий назвали основным 52% респондентов. Возможность удобного подъезда к жилому комплексу на личном автомобиле важна для 27% опрошенных. Наличие объектов торговли, школ и детских садов влияет на выбор 18% и 14% респондентов соответственно. При этом 27% участников опроса сообщили, что ориентируются исключительно на стоимость квартиры.

«Мы наблюдаем рост инвестиционного интереса к жилью в Казани. По результатам исследований, 43% покупателей рассматривают квартиру в инвестиционных целях: 26% – для сохранения капитала, 10% – для сдачи в аренду, 7% – для последующей перепродажи», – отметил директор по продажам федеральных проектов группы Антон Гак.