Эксперты назвали главные причины проблем со здоровьем по мнению казанцев

Казанцы связывают ухудшение здоровья прежде всего с нарушением режима питания, отдыха и сна, сообщает SuperJob. Такой ответ дали 34% участников опроса, который провели эксперты сервиса.

На втором месте среди причин – физическая и психологическая усталость (31%), далее следуют отсутствие физической активности (25%) и низкое качество медицинского обслуживания (24%). Еще 20% респондентов считают вредной для здоровья экологическую обстановку, 15% указали на вредные привычки. Игнорирование профилактики и недолеченные заболевания отметили 11% и 7% соответственно.

Женщины чаще мужчин жалуются на переутомление, плохую экологию и нехватку движения. Мужчины же чаще связывают проблемы со здоровьем с вредными привычками и недостатком профилактики.

Среди горожан старше 45 лет выше доля тех, кто считает проблемой низкое качество медицинских услуг и наличие вредных привычек.

Доход также влияет на восприятие здоровья: казанцы с зарплатой до 50 тыс. рублей чаще винят в недомогании нарушение режима. Те, кто зарабатывает от 50 до 100 тыс., чаще упоминают недостаточный уровень медицины, экологию и нехватку обследований.

В то же время 17% опрошенных назвали себя абсолютно здоровыми. Среди мужчин таких оказалось больше, чем среди женщин. Наиболее оптимистично свое состояние оценивают молодые горожане до 35 лет (22%) и те, чья зарплата превышает 100 тысяч рублей (26%).