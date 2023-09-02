Эксперты назвали достижения и перспективы нацпроекта «Образование» в Татарстане

С 2019 года в России реализуется национальный проект «Образование». Благодаря ему учеба стала доступнее для школьников, а для учителей в стране развернулись новые программы и возможности, полагают члены Экспертного клуба из Татарстана.

Они напомнили, что 2023-й в стране объявлен Годом педагога и наставника. Татарстан уделяет большое внимание повышению статуса педагога, привлечению в профессию молодых кадров и расширению программ и перспектив для них.

Как отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в РТ Ринат Фазылов, республика является лидером по эффективности работы системы образования в России. Так, к новому учебному году здесь открылось 11 новых школ.

«Хочу отметить, что в нашей республике всячески поддерживаются все инициативы, направленные на обеспéчение профессионального роста учителей. Государственные программы грантовой поддержки педагогических работников, внедренные в Республике Татарстан, послужили образцом для других регионов России и стали частью национального проекта „Образование“», — напомнил эксперт.

Он отметил, что каждый год свыше 1 тыс. татарстанских учителей принимают участие в конкурсах «Наш лучший учитель», «Учитель-исследователь», «Лучший руководитель методической службы» и ряже других — всего более 10. И этот перечень постоянно пополняется

Доктор философских наук, советник ректора по стратегическим инициативам Олег Агапов напомнил, что в Татарстане введен новый профессиональный грант «Наш новый учитель», новые награды для учителей в сфере межнациональных отношений (медаль «За сохранение и развитие языков, культур, традиций»). «В каждом регионе России реализуются не только мероприятия национальных федеральных проектов по образованию, просвещению и культуре, но и изыскиваются собственные проекты и инициативы», — подчеркнул специалист.

Направлен национальный проект и на повышение доступности образования. Одна из ключевых инициатив в этом направлении — цифровизация обучения, заявила эксперт Мария Нефедова.

«Это особенно важно для тех, кто не имеет возможности посещать учебные заведения или находится в удаленных регионах, но хочет получать знания. Сегодня в Татарстане организовано многое для получения знаний, работа ведется в разных направлениях и для разных участников образовательного процесса!» — уверена она.

Выделили эксперты и направления, на которые стоит обратить особое внимание в рамках национального проекта. Так, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова обратила внимание на важность подготовки квалифицированных педагогов и ликвидацию дефицита специалистов в общеобразовательных учреждениях. Решить эти проблемы, полагает она, позволит в том числе и грант «Наш новый учитель», введенный в Татарстане.

«Кроме того, в 2023 году Министерством образования и науки Республики Татарстан учреждены три новые ведомственные награды — нагрудные знаки „Отличник сферы образования и науки Республики Татарстан“, „За сохранение и развитие языков, культур, традиций“ и „Яшь мөгаллим“», — добавила она.