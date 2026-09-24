Эксперты назвали декабрь самым выгодным месяцем для отпуска зимой

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Декабрь 2026 года станет наиболее выгодным месяцем для отпуска предстоящей зимой с точки зрения сохранения зарплаты. Об этом сообщили ТАСС эксперты «Авито Работы».

«Стоимость рабочего дня в январе и феврале 2027 года меньше, чем в декабре 2026 года, и уходить в отпуск в эти месяцы финансово менее выгодно. Если хочется отдохнуть с минимальными потерями в зарплате, то этой зимой отпуск лучше запланировать на декабрь 2026 года», – говорится в сообщении.

По данным экспертов, чем больше рабочих дней в месяце, тем выше стоимость одного рабочего дня и тем выгоднее использовать отпускные. В декабре 2026 года будет 22 рабочих дня, в январе 2027 года – 15, в феврале – 19.